ООН призвала к немедленному продлению зерновой сделки | 360°

Мир 26 октября 2022, 18:14 ООН призвала к немедленному продлению зерновой сделки ООН выступила за скорейшее продление зерновой сделки РИА "Новости"

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Зерновая сделка по вывозу зерна с Украины важна для международного рынка продовольствия, поэтому ее необходимо продлить как можно быстрее. Об этом заявил заместитель главы ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, написал ТАСС.

«В настоящее время мы занимается этим вопросом. ООН настаивает на немедленном продлении сделки, для рынка это очень важно», — сказал он.

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В июле представители России, Украины, Турции и ООН на 120 дней заключили соглашение о вывозе зерновых культур из украинских портов и снятия ограничений по поставкам российской сельскохозяйственной продукции на международный рынок, писал RT. Срок действия договоренности истек 19 ноября.

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Однако западные государства отказались выполнять свою часть сделки. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в настоящий момент примерно 300 тысяч тонн российских удобрений находятся в портах государств Евросоюза.

Россия согласилась передать их развивающимся странам бесплатно, однако из-за действия санкций передать грузы оказалось невозможно.

Президент России Владимир Путин заявлял, что зерновая сделка стала «одним сплошным надувательством». По его словам, всего четыре сухогруза из 230 отплыли в беднейшие страны, тогда как остальные оправились в Европейский союз.