В Германии предупредили Киев о возможных проблемах с помощью Украине после взрывов на «Северных потоках» | 360°

Мир 04 октября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Утечки на «Северных потоках» взбудоражили Германию. Теперь Европа может перестать помогать Украине Экономист Корнеев: взрывы на «Северных потоках» заставили немцев задуматься о помощи Киеву РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Германии предупредили Украину о возможных проблемах с помощью после ЧП на «Северных потоках». Утечки усилили беспокойство среди жителей ФРГ, экономика которой сильно зависит от цен на энергоресурсы. Теперь население осознало, что жертвует собственным благополучием ради чужого конфликта. В итоге Киев может оказаться без поддержки Брюсселя.

Взрывы на «Северных потоках» как повод не помогать Киеву

Реклама

Усиливающиеся переживания немцев после утечек на «Северных потоках» могут ослабить решимость европейцев помогать Украине. Об этом в интервью The New York Times заявил профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент. По его словам, жители Германии и так винили в росте цен на энергоносители антироссийские санкции, теперь же ситуация ухудшилась.

Реклама

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. <…> Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой», — подчеркнул он.

Источники издания среди официальных лиц и аналитиков также отметили, что взрывы на газопроводах могут лишить поддержки ограничения, введенные против Москвы. Из-за подорожания энергоносителей и санкций протестные настроения «растут в разных уголках Европы». Так, 25 сентября на севере Германии прошел митинг в поддержку ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», в нем приняли участие около трех тысяч человек.

РИА «Новости»

Почему Германия пострадает в первую очередь

Возмущение немцев вполне понятно, именно их экономика сильнее других в ЕС зависит от энергоресурсов. Об этом «360» рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук и профессор Николай Межевич.

«Если бы я был немцем, то тоже беспокоился бы больше всех. А если бы я был немецким бизнесменом польского или русского происхождения, давно бросил бы „коктейль Молотова“ в американское посольство, так как снабжение энергоносителями Германии — это вопрос, который был связан с СССР начиная с конца 30-х годов. До всяких газопроводов», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что это были взаимовыгодные и даже взаимозависимые отношения: Союз поставлял ФРГ нефть, а Германия на каком-то этапе поставляла на запад СССР уголь. Так или иначе страны торговали, причем даже в сложные периоды.

Эффективность экономики Германии в значительной степени зависит от цен на энергоносители. <…> Пусть бросит в меня камень тот, кто считает иначе. Да, у немцев накоплен великолепный научно-технический потенциал. Опять же, попробуйте опровергнуть. Но себестоимость конечной продукции определяется в том числе ценами на энергоносители Николай Межевич.

Собеседник «360» подчеркнул, что прибыль с любой продукции будет снижаться, если стоимость энергии вырастет. Среднестатистический технологичный продукт в Германии все равно продолжит конкурировать с таким же продуктом Южной Кореи, Японии или Китая. При этом последний, естественно, будет пользоваться своими, уже вполне эффективными технологиями и российскими энергоносителями.

«Кто выиграет в конкуренции между немецкой и китайской промышленной продукцией в обозримой перспективе? <…> Уверяю вас, еще 10-15 лет, и Китай все равно бы вырвался вперед. Теперь он сделает это за год», — сказал Межевич.

Для остальных европейских стран потери будут иными. В Эстонии, например, стоимость бокала пива возрастет в полтора-два раза. Это тяжело, но не скажется на местной экономике так, как в ФРГ. Для Берлина же все обернется потерей конкурентоспособности.

«От промышленной продукции Германия отказаться не может. Это экспортоориентированная экономика, причем торгующая не сферой услуг, как Кипр или Мальта, а промышленной продукцией», — объяснил профессор.

РИА «Новости»

Немцы винят США

Экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев отметил в разговоре с «360», что 94% немецких обывателей уверены в вине американской стороны: Штаты организовали диверсию на «Северных потоках», чтобы лишить Европу дешевых российских энергоносителей.

«США уговорили немцев ввести против России санкции. Когда немцы начали понимать, что их промышленность загибается, им зимой будет очень плохо и резко выросли цены на энергоносители, американцы, чтобы у немцев не было даже физической возможности включить „Северные потоки“, <…> взорвали. В Германии в этом практически поголовно уверены», — уточнил Корнеев.

Естественно, теперь жители ФРГ задумаются, зачем им поддерживать продолжение конфликта на Украине, который оставит их нищими, подытожил экономист.

0 0 0 0 0 0