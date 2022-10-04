Бывший американский сенатор указал на мотивы США для подрыва «Северных потоков» | 360°

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Бывший американский сенатор указал на мотивы США для подрыва «Северных потоков»

Экс-сенатор США Блэк указал на мотивы Штатов для подрыва «Северных потоков»

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Бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк предположил, что мотив для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» имелся в первую очередь у США. Причастность России и Украины маловероятна, заявил он в интервью РИА «Новости».

«Я профессиональный судья и рассматриваю преступления как с точки зрения мотива, так и возможностей и способов произвести что-то подобное взрыву на большой глубине океана. Немногие страны способны сделать это», — заметил Блэк.

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Он отметил, что на Западе некоторые предполагают, что Россия «сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам». Бывший сенатор назвал эту версию «глупой и абсурдной». По его мнению, если у кого и есть мотив, так это «не у России».

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«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и Госдепа США», — подчеркнул Ричард Блэк.

Он напомнил, что Соединенные Штаты волновались, что по мере наступления зимы европейцы начнут протестовать и, «возможно, свергать правительства», требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в дома.

То, что какая-то из стран НАТО могла осуществить подрыв без координации с Соединенными Штатами, экс-сенатор назвал маловероятным.

США

Газопровод Северный поток — 2

Газ

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