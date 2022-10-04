Украину предупредили о проблеме после взрывов на «Северных потоках» | 360°

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Украину предупредили о проблеме после взрывов на «Северных потоках»

Немецкий профессор Квент заявил, что Европа жертвует своим благополучием ради Украины

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Взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут сломить решимость европейцев помогать Украине, заявил в интервью The New York Times профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент.

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Люди обвиняют санкции в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой», — поделился своим мнением эксперт.

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The NYT привела мнение аналитиков, которые считают, что инциденты на «Северных потоках» могут снизить поддержку ограничений в отношении России. Протестные настроения из-за высоких цен на энергоносители все чаще замечают в разных уголках Европы.

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Утечка топлива произошла 26 сентября на двух российских газопроводах. Оператор NordStream AG пока не смог оценить сроки восстановления магистралей.

Европейские власти хотят выяснить причину утечки. Германия объединится с Данией и Швецией, эти страны сформируют совместную следственную группу. Однако уже сейчас все говорит о диверсии на трубопроводе.

Газопровод Северный поток — 2

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