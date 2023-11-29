Мир 29 ноября 2023, 23:03 «Это плохо для мира». Россия лишилась места в совете ОЗХО, но не пострадает от этого Экс-сенатор Клинцевич: исключение РФ из совета ОЗХО — это потеря здравого смысла Freepik

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Россия 29 ноября лишилась места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия, согласно результатам голосования, проведенного в ходе 28-й конференции государств-участников объединения. РФ набрала 65 голосов, тогда как для необходимого минимума требовалось 66. Эксперты назвали такие действия очередной попыткой изолировать Россию. Подробнее об этом — в материале «360».

Чем занимается ОЗХО

Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) создали при поддержке ООН 29 апреля 1997 года после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Штаб-квартира находится в Гааге.

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Главные задачи объединения заключаются в обеспечении контроля за соблюдением запрета на использование боевых отравляющих веществ, ликвидации его запасов, содействии развитию сотрудничества в сфере мирной химии и помощи странам в защите от такого вида оружия.

В 2013 году ОЗХО получила Нобелевскую премию мира. Организация утвердила план уничтожения химического арсенала в Сирии.

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Первым генеральным директором ОЗХО был бразильский дипломат, друг России Жозе Бустани, рассказал «360» бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. С этой должности ему пришлось уйти под давлением США.

По словам Никулина, американцы открытым шантажом заставили Бустани покинуть пост лишь потому, что он сомневался в наличии биологического и химического оружия у Ирака.

«Так как он был с этим несогласен, его заставили уйти, заявив, что в противном случае у его сына, который учится в США, найдут килограмм наркотиков, и он получит там срок лет 15 или 20. Вот такими методами они борются с теми, кто пытается отстаивать какую-то истину в научных спорах», — подчеркнул эксперт.

Недружественные действия

После исключения из исполнительного совета организации у России будет гораздо меньше возможностей, чтобы продвигать свою политику. Страна не сможет контролировать определенные вопросы, отметил Никулин. Он привел в пример «дурацкие обвинения» по делам об отравлении Скрипалей или блогера Алексея Навального*.

По мнению Никулина, в России следует поднять вопрос о том, чтобы полностью расстаться с этой организацией и отозвать свою подпись под ратификации этой конвенции.

«Ясно, что это действие совершенно недружественное, которое не ведет к развитию мирных и добрососедских отношений, очередная попытка изолировать Россию и лишить ее голоса в международных организациях», — подчеркнул военный эксперт.

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Деградация международного права

Отсутствие России в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия — это полная деградация международного права, здравого смысла и суверенитета ООН, заявил бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, лидер Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Для нас это ничего не значит, потому что нам все равно ничего не давали ни сделать, ни сказать, но мы потеряли официальное место, где могли публично давать оценку тем или иным моментам», — отметил экс-сенатор.

Он напомнил, что сейчас в ООН говорят об использовании химоружия в секторе Газа со стороны Израиля для «выкуривания» боевиков. В феврале 2022 года американские лаборатории подготовили дроны и посевы для распространения биологического и бактериологического оружия на территории России.

РФ еще в 2017 году согласно договору с США уничтожила химический арсенал. При этом Соединенные Штаты не приступили к его ликвидации, ссылаясь на нехватку средств. Однако на финансирование украинского конфликта деньги нашлись, подчеркнул Клинцевич.

«Это, конечно, очень печально и плохо. Мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы об этом говорим открыто. Рано или поздно всему мировому сообществу, в том числе и находящемуся в вассальном положении перед Соединенными Штатами, будет стыдно, что они наделают», — добавил бывший сенатор.

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Исключение из совета ОЗХО: последствия

По словам Клинцевича, 2024–2025 годы станут периодом деградации Запада, международных отношений и крайне серьезных испытаний для всего человечества. Во всех невзгодах, которые обрушатся на земной шар, Россия выстоит.

«Россия, к счастью, по проведению всевышнего, Божией Матери, как говорят священники, которые поддерживают нас, будет защищена. Защищена нашими правильными действиями, правильными поступками и нашей высокой русской духовностью», — отметил эксперт.

В будущем РФ даст возможность другим поколениям жить и процветать, чего нельзя сказать о странах, которые готовы «повернуть отдельные отверстия в угоду заокеанскому хозяину».

«Это все очень плохо, но это плохо для мира. Для России тоже сегодня не очень хорошо, потому что мы лишились, еще раз говорю, площадки информационной, но мы от этого не пострадаем. Мы без этого выживем», — заключил Клинцевич.

В июле 2023 года гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас сообщил, что все оставшееся в мире химическое оружие уничтожили. После этого глава организации поздравил государства-участники, в том числе США, с этим крупным достижением международного сообщества.

При этом несколько дней назад глава российской делегации на сессии в ОЗХО Кирилл Лысогорский заявил, что у РФ есть доказательства участия Соединенных Штатов в поставках на Украину токсичных химикатов.

* Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов.