Мир 29 ноября 2023, 16:31 Россию исключили из исполнительного совета Организации по запрещению химоружия Россия лишилась места в исполкоме Организации по запрещению химического оружия Freepik

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Россия не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год. Об этом свидетельствуют результаты голосования, сообщило РИА «Новости».

Сессия Конференции государств — участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря. По результатам голосования, которые озвучили 29 ноября, 21 страну избрали для вступления в исполнительный совет организации.

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Среди восточноевропейской группы в состав вошли Литва, Польша и Украина.

В июле 2023 года генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас сообщил, что все оставшееся в мире химическое оружие уничтожили. После этого глава организации поздравил все государства-участники, в том числе Соединенные Штаты, с этим крупным достижением международного сообщества.

При этом несколько дней назад глава российской делегации на сессии в ОЗХО Кирилл Лысогорский заявил, что у России есть доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов, сообщил RT.