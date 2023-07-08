Мир 08 июля 2023, 01:29 ОЗХО объявила об уничтожении остававшихся в мире объявленных запасов химоружия ОЗХО: все остававшиеся в мире объявленные запасы химического оружия уничтожены РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден подтвердил ликвидацию последних запасов химического оружия, которые оставались в арсенале страны. После этого генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено, сообщил ТАСС.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты благополучно уничтожили последний боеприпас из этого запаса, что еще на один шаг приближает нас к миру, свободному от ужасов химического оружия», — сказал Байден.

Реклама

После этого заявления гендиректор ОЗХО, поздравил все государства-участники «и в данном случае Соединенные Штаты Америки с этим крупным достижением для международного сообщества».

Он отметил, что для организации является важной вехой завершение уничтожения всех объявленных запасов химоружия.

«Это важнейший шаг на пути к выполнению ее (ОЗХО — прим. ред.) миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия», — говорится в заявлении организации.

Еще в мае Байден заявил о готовности США к осени 2023 года завершить уничтожение собственных запасов химического оружия.