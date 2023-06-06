Мир 06 июня 2023, 22:17 США не смогли доказать причастность России к подрыву на Каховской ГЭС Кирби: США не могут уверенно сказать об ответственных за подрыв Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не знают, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС. Вашингтон не может сказать об этом с уверенностью, сообщил представитель Белого дома на регулярном брифинге, написал ТАСС.

«Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины <…> Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло», — сообщил Кирби.

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США пристально следят за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, добавил политик. В частности, Вашингтон «пристально мониторит» последствия разрушений. Кирби отметил, что эти разрушения для украинского народа и самого региона «будут существенные». И это может оказать разрушительный эффект на «энергетическую безопасность» Украины.

При этом Кирби не стал оценивать влияние разрушений на ГЭС на ход дальнейшего развития конфликта на Украине. По его словам, выводы об этом делать слишком рано. Так политик ответил на вопрос, какие последствия инцидент на Каховской ГЭС будет иметь для грядущего контрнаступления ВСУ.

Ранее The New York Times опубликовала снятые со спутника кадры разрушенной плотины Каховской ГЭС. На более раннем снимке видно, что плотина удерживала огромные потоки воды. На фотографии, сделанной во вторник, 5 июня, можно увидеть, что часть дамбы рухнула, а потоки прорывают и топят все вокруг.