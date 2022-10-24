Картину Моне залили картофельным пюре: экоактивизм перешел к терроризму | 360°

Мир 24 октября 2022, 20:38 Пять минут славы в обмен на шедевр. Кукловоды разыгрывают экоактивистов «втемную» Адворкат Ярмуш: из-за внимания СМИ случаи вандализма экоактивистов могут участиться Активисты, прилепившиеся к раме «Сикстинской мадонны»

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Молодые европейцы атакуют музеи и галереи с шедеврами искусства. Достаточно облить супом полотно Ван Гога или заляпать пюре работы Клода Моне во славу экологии — и моментально можно стать звездой. Цена штрафа невелика, зато известность действительно мировая. Между тем кукловоды, толкающие активистов на вандализм, укрываются в тени и не спешат рассказывать, какую выгоду они получают от таких акций.

Вандалы-активисты выступили в Германии

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Экоактивисты снова напали на шедевр мировой живописи. На этот раз под раздачу попала одна из работ французского импрессиониста Клода Моне из цикла «Стога сена». Она выставляется в потсдамском музее Барберини с 2019 года.

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Владелец — немецкий предприниматель Хассо Платтнер, который полностью оплатил и реконструкцию музея. Картина обошлась ему в 110 миллионов долларов: это самая дорогая работа и самого Моне, и французских импрессионистов вообще. Однако это не смутило представителей движения Letzte Generation («Последнее поколение») — они выплеснули на полотно картофельное пюре, после чего приклеили себя ладонями к стене и зачитали манифест.

Недавно аналогичную акцию «Что дороже — искусство или жизнь?» устроили в Лондонской картинной галерее. «Подсолнухам» Винсента Ван Гога достался консервированный томатный суп от участниц радикального экологического движения Just Stop Oil («Просто останови нефть»). К счастью, оба шедевра были защищены стеклом и не пострадали.

Последние поколения наступают

Хотя у организаций Letzte Generation и Just Stop Oil разные названия, цели и методы у них одинаковы. Девушки и молодые люди уже в прямом смысле клеились к автобанам в Германии и на трассе гонок «Формулы-1», выводили из строя бензоколонки, приковывали себя цепями буровых вышек, пробирались на нефтяные танкеры.

Активисты блокируют дорогу в Германии

В Лувре, Дрезденской галерее и других музеях активисты приклеивались к «Весне» Боттичелли, «Сикстинской мадонне» Рафаэля, «Цветущим персиковым деревьям» Ван Гога. Досталось также Пуссену и Кранаху, а вот в «Мону Лизу» Леонардо да Винчи швырнули тортом. Та же участь постигла восковую копию Карла III в лондонском музее мадам Тюссо.

На сайтах организаций бойко идет набор молодых людей, готовых выплеснуть свою ненависть к этому миру и проснуться знаменитыми. Не нужно никаких талантов, усилий, какого-либо созидательного труда или просто доброго дела. Отдать бездомному голодающему банку супа вовсе не так же круто, как выплеснуть его на шедевр под вспышки камер.

Кукловоды прячутся в тени

По идее, все это ради того, чтобы правительства запретили лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива. Жаль, что подросткам невдомек — их гаджеты, кроссовки, клей и еще миллион разных вещей сделаны с использованием нефтепродуктов. Но об этом кураторы не рассказали.

Предметы, которые сделаны из нефтепродуктов / Twitter

А кураторы есть, и вполне взрослые. Это Climate Emergency Fund — Фонд чрезвычайных климатических ситуаций, который занимается финансированием тренингов по подготовке к мирным деструктивным акциям, а также работой по связям с общественностью. Они учат, как проводить акции, что говорить сотрудникам правоохранительных органов и сколько звать фотографов, чтобы передать красивые снимки прессе.

По данным на сайте CEF, в этом году организация уже раздала грантов на сумму четыре миллиона долларов 39 «смелым и сверхамбициозным группам». Деньги среди прочего дают добровольцы — на каждой странице висит призыв делать взносы, как, впрочем, и на сайтах Letzte Generation и Just Stop Oil, которые входят в так называемую «Сеть А 22» фонда.

Примечательно, что в совете директоров Фонда чрезвычайных климатических ситуаций состоит младшая дочь Роберта Кеннеди Рори, а также режиссер, сценарист, продюсер нашумевшего фильма прошлого года «Не смотрите наверх» Адам Маккей. Но титул «звезда вечеринки» по праву достается Эйлин Гетти — 65-летней внучке основателя компании Getty Oil.

Эйлин Гетти

Пожилую наследницу нефтяной империи не раз упрекали в том, что она финансирует экотеррористов. Многие уверены — эпатажные акции активистов оплачиваются Гетти и ее друзьями с одной целью — лишний раз доказать неадекватность зеленых и иже с ними, писал The Telegraph.

Активисты хотели привлечь внимание

Директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин в разговоре с «360» выразил мнение, что экоактивисты специально выбирали полотна, которые хорошо известны большинству людей на планете. Таким образом у акций получается куда больший резонанс. Работы современных художников, хотя зачатую стоят немалых денег, такого эффекта не дадут.

Произведения современного искусства не всем нравятся. Поэтому значительная часть населения, которая не понимает ценности этих работ, может отреагировать: «Ну и подумаешь, испортили какую-то малоинтересную ерунду, и так непонятно, почему это в музее висит». Иное дело, когда речь идет о безусловных шедеврах. Михаил Миндлин Искусствовед.

Он уточнил, что главные произведения мировой художественной культуры кисти Микеланджело, да Винчи, Рафаэля, того же Ван Гога все воспринимают как безусловную ценность. Поэтому и резонанс от акций, связанных с ними, шире — на них среагирует гораздо больше людей. Но помешать вандалам сложно.

Картина Клода Моне «Стога сена» / Викимедиа

«Эти люди достаточно аккуратно себя ведут на входе и стараются не привлекать внимания: они же понимают, что если будут сразу агрессивны, то их просто не пустят в музей. Они готовятся, маскируются, просчитывают свою акцию и действуют достаточно быстро — нужно получить результат, чтобы не успели помешать», — пояснил искусствовед.

Миндлин отметил, что экоактивисты не пытались повредить картины. Целью было лишь привлечение внимания к себе и своим идеям. Желание уничтожить художественные произведения, как это было, например, с картинами «Даная» Рембрандта или «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Ильи Репина, свойственно психически нездоровым людям.

Фрагмент картины Рембрандта «Даная» / Викимедиа

Шедеврам пиар не нужен

После происшествия в Германии некоторые критики заподозрили музеи в сговоре с экоактивистами — ведь теперь всем захочется увидеть картины, на которые они покушались. Однако Миндлин отверг эту версию. По его словам, шедеврам не нужна дополнительная реклама.

«Мы постоянно, например, видим в разных СМИ рекламу различных автомобилей экономкласса, премиум-класса. Однако часто ли вы видите рекламу Rolls-Royce, Bentley, Ferrari? Эти бренды в рекламе не нуждаются. Не нуждаются в ней и картины, на которые нападали вандалы», — провел параллель искусствовед.

У музеи и так выстраиваются очереди желающих получить возможность воочию увидеть то или иное полотно гениев. Поэтому таким учреждениям абсолютно бессмысленно тратить ресурсы на небезопасные акции — внимания и так достаточно, оно даже иногда избыточно, подчеркнул собеседник «360».

Картина Винсента Ван Гога «Подсолнухи» / Викимедиа

Вандалы легко отделаются

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш пояснила, что молодых людей, которые залили полотна супом и пюре, ждет отнюдь не самое суровое наказание. По европейскому законодательству им грозит лишь штраф, ведь произведения искусства остались целы.

Экоактивисты не испортили холсты, а просто нарушили общественный порядок, испачкав стекло картин. Это мелкое хулиганство, которое в российском уголовном праве относится к административным правонарушениям. Наказание — штраф до двух тысяч рублей или 15 суток ареста. Европейский суд может выписать штраф от 100 до 500 евро. Мария Ярмуш адвокат.

Она отметила, что наказание может обернуться и арестом на 10-15 дней. Однако власти Германии наверняка будут лояльны, чтобы не нагнетать ситуацию. Сегодня там очень популярен экоактивизм — и жители осудят слишком жесткий приговор молодым людям.

«Эти хулиганы прикрывают свои поступки какими-то высокими целями: борьба за климат, за права человека и так далее. Но мы же понимаем, что это просто самореклама и выражение неуважения к обществу. При этом все мировые СМИ сразу говорят об этих случаях, поэтому я думаю, что они могут участиться», — подытожила Ярмуш.