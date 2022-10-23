Немецкие экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне | 360°

Общество 23 октября 2022, 21:33 Немецкие экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне Экоактивисты «Letzte Generati» в Постдаме облили картофельным пюре картину Моне Twitter

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Экоактивисты в Постдаме облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне. Как сообщила немецкая газета Tagesspiegel, молодые люди сделали это, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам климата.

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За инцидентом стоят участники движения Letzte Generation («Последнее поколение» — прим. ред.). Они уже выложили в Twitter ролик с речью, которую сказали возле залитой пюре картины.

В одном из сообщений активисты написали, что многие беспокоятся об одной картине, но не думают о том, что умирает целый мир.

«Что дороже для всех — искусство или жизнь? Моне любил природу и запечатлел ее хрупкую красоту в своих работах. Почему многие больше боятся порчи одного из этих образов, чем разрушения самого нашего мира?» — сказали они.

По сообщению издания, представители музея, где произошел инцидент, пока не могут сообщить точно, насколько пострадала картина. Работа художника находится за стеклом, поэтому картофельное пюре не могло попасть прямо на холст.

Ранее сообщалось о похожей акции. Активисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Лондоне.