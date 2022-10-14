Британские экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» | 360°

Мир 14 октября 2022, 15:18 Поделиться Telegram

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Viber Британские экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» Радикальные экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Лондоне

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Представленная в Лондонской картинной галерее картина Ван Гога «Подсолнухи» подверглась атаке участниц радикального экологического движения Just Stop Oil. Девушки облили произведение консервированным супом из принесенных с собой банок. Всю акцию они снимали на видео, которое разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, как две женщины бросают банки томатного супа на одну из пяти копий «Подсолнухов» Ван Гога. После они достали из рюкзаков тюбики с неизвестным веществом, которое нанесли на руки и прикоснулись к стене.

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Как сообщила газета The Guardian, участницы объяснили, что свою акцию устроили под лозунгом «Что дороже: искусство или жизнь». По их словам, они призвали всех одуматься, потому что цена картины оказалась дороже защиты планеты и всех людей.

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Агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции Лондона уточнило, что активистки после акции с супом приклеили себя к стене около пострадавшей картины. Прибывшие на место стражи порядка задержали вандалов.

«Обеих участниц арестовали за нанесение ущерба в преступных целях и незаконное проникновение при отягчающих обстоятельствах», — заявили в полиции британской столицы.

По данным агентства, стоимость картины Ван Гога 1888 года оценили в 84,2 миллиона долларов. В галерее уточнили, что само произведение не пострадало, так как находилось за стеклом.

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