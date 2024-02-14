Выборы президента США

Мир 14 февраля 2024, 17:31 Эффект Свифт. Решать судьбу президента США доверили певице-миллиардерше Политтехнолог Солонников: политическая позиция Тейлор Свифт зависит от гонорара Телеканал «360»

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Певица Тейлор Свифт сколотила многомиллионную армию фанатов, собрав демократов, республиканцев, даже крайне правых на грани с неонацистами. И заработав на них всех деньги. За тем, что говорит, носит, с кем общается Свифт, следят почти вся Америка и множество людей за ее пределами. Но в 2024 году фанатов стали волновать политические взгляды артистки: 18% опрошенных в США людей заявили, что проголосуют на выборах президента вслед за 34-летней исполнительницей нежных песен в стиле кантри.

Против ЛОМа нет приема

Лидеры общественного мнения — для краткости ЛОМы — давно стали частью политической жизни, причем повсеместно. Отчасти именно поэтому, например, в российской Госдуме в разные годы оказывались музыканты (Иосиф Кобзон) и спортсмены (Светлана Журова, Ирина Роднина, Николай Валуев).

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Но все же эти люди официально пошли в политику в отличие от многочисленных инфлюенсеров.

Казалось бы, почему вообще кто-то ориентируется на мнение знаменитостей? Тем не менее практика показывает: с поддержкой музыкантов, актеров и — в наши дни — блогеров политики продвигаются лучше, чем без нее.

Не будет преувеличением сказать, что почти вся первая президентская кампания Джо Байдена в интернете лежала на плечах звезд, по большей части — в Instagram*.

В 2020 году это были среди прочих актриса Шэрон Стоун (2,4 миллиона подписчиков на момент кампании), актриса Сара Полсон (3,6 миллиона подписчиков), актер Марк Руффало (19,2 миллиона подписчиков), певицы Леди Гага (46,4 миллиона подписчиков) и Бейонсе (167 миллионов подписчиков).

Все эти знаменитости действовали примерно по одному сценарию: сначала агитировали просто за необходимость проголосовать, желательно вообще досрочно, и только потом активно начали высказываться в пользу Байдена.

Тейлор Свифт в этом списке присутствовала скорее опосредованно: она ограничилась одним постом в Twitter в мае 2020 года. И он был не за Байдена, а против Трампа.

После того как вы все время своего президентства разжигали огонь идеи превосходства белой расы и расизма, у вас хватает наглости симулировать моральное превосходство, прежде чем угрожать насилием? «Когда начинается грабеж, начинается стрельба»? Мы проголосуем против вас в ноябре, Дональд Трамп. Тейлор Свифт

До 2018 года Свифт никак не афишировала свою политическую позицию. Как мы писали ранее, ее отец, по некоторым данным, республиканец, хотя певица в 2018 году на выборах в конгресс проголосовала за демократов от родного штата Теннесси. На этом политическая активность артистки в открытую и закончилась.

Но сейчас, когда один тур сделал ее миллиардершей, журнал Time объявил ее человеком 2023 года, билеты на концерты продавали за совершенно космические суммы, а ее роман с игроком в американский футбол обсуждают так же серьезно, как кризис на границе, стало ясно одно. Певица, обладающая столь огромной аудиторией, обладает и властью.

Некоторые СМИ всерьез уверены: Тейлор Свифт способна сделать то, в чем в США упорно обвиняют Россию на протяжении долгих лет, — вмешаться в выборы. Что же это за выборы такие, раз все в них могут вмешиваться…

Издание Newsweek опросило в январе 1500 американцев, обладающих правом на голосование, узнав, есть ли какая-то зависимость мнения избирателей от мнения Тейлор Свифт. И воистину такую зависимость обнаружили: 18% опрошенных «с большей вероятностью» или «со значительно большей вероятностью» проголосуют за того кандидата в президенты, которого поддержит мисс Американа.

Это заявление всколыхнуло американские СМИ, породив жаркие споры о том, кого должна или не должна в таком случае поддерживать певица, ну и главное: неужели действительно ее мнение способно стать решающим?! Может ли она привести за собой людей не на концертные площадки, а на избирательные участки? И чья команда заполучит такой рекламный актив? Последний вопрос весьма неоднозначный.

C Flanigan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сотрудники журнала The American Conservative намекнули, что, вообще-то, Тейлор Свифт смахивает на консерватора. Она не использует слишком провокационные образы в отличие от Doja Cat, которая в последнее время назло пуританской Америке косплеит демона (красная кожа, рога, все такое), или от Арианы Гранде, сочетающей невинность внешнего облика с открытой и бесящей консерваторов сексуальной активностью.

Свифт, собственно, консерваторы тоже могли бы записать в прелюбодейки. Но она после каждого расставания с очередным молодым человеком пишет по трогательной песне или целому альбому, так что «вы не понимаете, это другое».

Фанатки Тейлор Свифт прячутся от палящего солнца перед концертом в Аргентине / Global Look Press

В целом она богатая, белая, успешная, чистенькая и милая, поющая о традиционной любви, иногда вообще в стиле кантри — традиционном южном жанре. А юг США — республиканская территория.

По сравнению со многими селебрити Тейлор Свифт — нормальная. В другом консервативном журнале авторы статьи вообще решили: если она с нынешним (на момент написания этой статьи) молодым человеком заведет ребенка, в Соединенных Штатах на полном серьезе может начаться новый беби-бум.

Остается единственный вопрос: кого же Тейлор Свифт поддержит — Трампа или Байдена? Да и поддержит ли вообще?

MAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

До сих пор политические воззрения самой популярной певицы оставались ее личным делом. Что, наверное, тоже нормально, ведь не все обязаны высказывать свои взгляды по любому поводу.

Тренд заставлять звезд быть политически активными — сомнительное предприятие, так как звезды умеют разве что только делать свою работу — петь, играть в кино или театре, делать шоу. На этом все.

Не поверите, но повлиять — смешно! — на влияние Тейлор Свифт на выборы может, пожалуй, то же, что и влияло на многие ее другие поступки, — деньги.

В беседе с «360» политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал об этом подробнее.

«В теории все зависит от предложения, которое к ней поступит — как оно будет сформулировано, сколько будет стоить. Это вопрос торга. У нее есть имидж и бренд, которые дорогого стоят, она сама — бренд», — констатировал эксперт.

Собственно, за месяц до выборов в Майами пройдет сразу несколько концертов Свифт, на которых свою агитацию хотят проводить демократы. Удастся ли договориться? Увидим в октябре.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.