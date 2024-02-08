Мир 08 февраля 2024, 11:14 «Нам нужна помощь». Демократы решили использовать концерты Тейлор Свифт для агитации Politico: демократы привлекают избирателей концертами Тейлор Свифт IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Демократы используют концерты Тейлор Свифт для агитации во Флориде. Как сообщила газета Politico, представители партии намерены напрямую обратиться к певице, чтобы на выступлениях в Майами она говорила о проблемах в правах молодых людей в штате на юго-востоке США.

Демократы будут присутствовать на всех концертах Свифт, чтобы убедиться в их привлекательности для молодежи, рассказала возглавляющий Молодежный совет Демократической партии Флориды Джейден Д’Онофрио.

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«Люди понимают ее важность. Она — икона молодежи», — заявила Д’Онофрио.

Свифт поддержала президента США Джо Байдена в 2020 году. Пока певица ни за кого не выступала в новом избирательном цикле. При этом, допустили авторы материла, она может снова призвал легионы своих фанатов занять сторону нынешнего американского лидера.

«Нам нужна помощь», — отметил член палаты представителей от Демократической партии Максвелл Фрост.

Он добавил, что надеется, что во время выборов включат послание, призывающее людей, особенно поклонников Свифт, пойти голосовать.

Президент «Молодых республиканцев Майами» Тони Фигероа заявил, что у демократов опираться на «звездную силу» для получения голосов — «обычная тактика предвыборной кампании». Однако Фигероа не уверен, что этот план выгорит в нынешнее время.

«Мы видели, как Белый дом пытался использовать влиятельных лиц, чтобы вызвать у людей интерес к Байдену, но это просто не сработало», — сказал он.

Ранее сенатор Алексей Пушков рассказал, что республиканцы почуяли «запах крови» и хотят сместить Байдена с президентского поста. Из принципа они отказались голосовать за проект о помощи Украине в привязке к Израилю и Тайваню и топят этот проект.