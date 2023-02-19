Эксклюзив 19 февраля 2023, 16:11 Дымовая завеса Запада рассеялась. Боррель признал участие ЕС в конфликте на Украине Политолог Светов назвал слова Борреля об оружии для Украины новой эскалацией РИА «Новости»

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Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности призвал увеличить поставки боеприпасов и вооружения для Украины. Его высказывания стали фактическим признанием того, что страны объединения принимают участие в конфликте на стороне Украины. Обычно такие заявления делают ответственные за промышленность и оборону, а не дипломаты, обратил внимание политолог и журналист Юрий Светов.

Далее — прямая речь собеседника «360»

1 Попытка примазаться Странно, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам занимается снабжением Украины снарядами. Вроде бы у них есть другие комиссары, отвечающие за промышленность или оборону. Это говорит о том, что всем им очень хочется прислониться к противостоянию с Россией, громко заявить о себе в твердой уверенности, что вот-вот Украина победит, а нашей армии нанесут поражение. Тогда они смогут говорить с полной уверенностью: это мы победили, мы помогли победе.

2 Урок спецоперации В Евросоюзе идут разговоры, что надо немедленно переводить на усиленную работу оборонно-промышленный комплекс. Все предприятия, способные производить оружие и снаряды, должны заработать и это все сделать. Там уже были заявления о готовности производить 155-миллиметровые снаряды. Сейчас они говорят об уроке специальной военной операции: в современных военных конфликтах используют очень много снарядов, которые надо производить постоянно. Этим они сейчас пытаются заняться.

3 Обещания бизнесу Расхождения чиновников с промышленностью состоит в том, что это достаточно затратная вещь — наладить конвейерное производство снарядов. Представители бизнеса опасаются, что они сегодня переведут свои производства, а потом закончится специальная военная, и это все будет не нужно. Поэтому их уверяют в том, что НАТО начнет перевооружение и создаст запасы оружия: «Вы только не волнуйтесь, только дайте эти снаряды прямо сейчас».

4 Евросоюз — армия Украины Это уже не намеки, а прямые заявления. Это сказано вслух и прямо [министром иностранных дел] Бербок, [заместителем госсекретаря США] Нуланд. Завтра в Польшу приедет [президент США Джо] Байден и тоже скажет на эту тему. Все уже сказано и заявлено. Евросоюз занимается эскалацией каждый день. Мы должны учитывать: если они говорят о том, что будут поставлять, условно говоря, самолеты, то это означает, что они уже подготовились. Признание [президента Украины Владимира] Зеленского, что украинские летчики уже два с половиной года учатся летать на американских самолетах, свидетельствует именно об этом. Много украинских военных обучаются в Германии или Великобритании. Европейские политики создают дымовую завесу из слов, что они не участники конфликта, а просто так помогают. Но на самом деле они давно стали непосредственными участниками.