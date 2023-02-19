Мир 19 февраля 2023, 12:31 Евросоюз назвали армией для Украины Глава евродипломатии Боррель назвал Евросоюз армией Украины

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Евросоюз является армией Украины, так как конфликт с Россией стал угрозой для всей европейской системы безопасности. Об этом на полях Мюнхенской конференции заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель, сообщил ТАСС.

«Евросоюз стал армией Украины, потому что непрерывные боевые действия стали угрозой и вызовом всей нашей безопасности. Нужно, чтобы президенту Владимиру Зеленскому меньше аплодировали и больше поставляли боеприпасов», — сказал Боррель.

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Глава европейской дипломатии отметил, что Украина уже фактически стала членом большой европейской семьи.

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«Это решение нужно всего лишь институционализировать», — добавил политик.

Комментируя сообщения об истощении боеприпасов у украинских подразделений, Боррель пообещал, что ЕС решит эту проблему в течение следующей недели.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что заблуждение об угрозе России для европейских стран распространила сама Украина. Он подчеркнул, что российские военные не планировали нападать на НАТО.