Эксклюзив 10 мая 2023, 18:46 Двери в Грузию открываются. Прагматичное сотрудничество лучше вражды Востоковед Тарасов: российские туристы приносят Грузии миллиарды долларов Freepik

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Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, сняла запрет на полеты в эту страну и разрешила продавать турпутевки. Однако грузинский президент Саломе Зурабишвили разглядела в таком решении «очередную провокацию». Востоковед Станислав Тарасов объяснил в разговоре «360», что, в отличие от прозападного лидера, сами грузины по-прежнему видят в россиянах добрых соседей и выгодных туристов.

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Россиян ждут в Грузии

В России проживают порядка миллиона грузин. Это заметная национальная диаспора. Грузины, естественно, поддерживают связи с родиной и пересылают туда средства, заработанные в России.

При этом Грузия — популярная страна для отдыха россиян. За последние полтора-два года грузинская казна получила около шести миллиардов долларов доходов только за счет российских туристов.

Поэтому гости из России для грузин желанны. Кроме того, в Грузии нет такой ярой русофобии, которую сегодня можно видеть в некоторых других бывших советских республиках.

Прагматические отношения

Стоит обратить внимание на поведение грузинского правительства. Оно отказалось присоединяться к антироссийским санкциям и, несмотря на давление со стороны Запада, продолжает сотрудничать с Москвой. Развивается торгово-экономическое сотрудничество, выгодное для обеих стран.

Это прагматические отношения. Запад обещает военные программы и помощь в случае конфронтации с Россией, а российская сторона открывает возможность для сотрудничества, которое выгодно и всей Грузии в целом, и ее жителям в частности.

Поэтому нельзя исключать, что вслед за восстановлением авиасообщения могут объявить о возобновлении дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси, которые разорвали в сентябре 2008 года.

Грузины не хотят войны

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили представляет западный клан. Это неудивительно: она родилась в Париже и до того, как на тот момент президент Михаил Саакашвили пригласил ее на должность главы МИД, была чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили / РИА «Новости»

Она органически ненавидит Россию и считает, что Грузия должна быть в Евросоюзе. Однако достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, где находятся грузинские земли, а где Европа.

При этом нынешнее грузинское руководство, которое, я подчеркиваю, отнюдь не пророссийское, не хочет вступать в конфронтацию с Москвой, памятуя уроки августа 2008 года. В ту пятидневную войну, которую развязал Саакашвили, Грузия окончательно утратила контроль над Абхазией и Южной Осетией.