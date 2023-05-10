Власть 10 мая 2023, 13:02 Россия отменила въездные визы для граждан Грузии Президент России Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии РИА «Новости»

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Граждане Грузии смогут въезжать в Россию по внутренним паспортам. Визовый режим прекратит действовать с 15 мая. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Исключение сделали только для тех, кто пребывает в Россию по работе или учебе и намерен находиться в стране более 90 дней. Также однократные визы сохранили для сотрудников Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Но после аккредитации въезжать и выезжать из России они смогут без виз.

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Вторым указом президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который начал действовать в 2019 году.

Россия прекратила авиасообщение с Грузией с июня 2019 года после протестов жителей Тбилиси во время визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова на Межпарламентскую ассамблею православия.

По неподтвержденным данным, российскому политику предложили сесть в кресло спикера парламента республики, что вызвало недовольство оппозиционных депутатов. Они сорвали заседание и вывели своих сторонников на улицу.

В качестве ответных мер Россия ввела запрет на выполнение авиарейсов между двумя странами. За восстановление полетов выступал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что большинство жителей Грузии осознали всю контрпродуктивность своей выходки во время визита депутата Гаврилова.

По оценке независимых аналитиков, Грузия потеряла около 100 миллионов долларов из-за резкого снижения количества туристов из России.