10 мая 2023, 14:40
Упразднение Россией визового режима с Грузией сочли провокационным
Президент Зурабишвили назвала неприемлемым упразднение Россией визового режима
Упразднение Россией визового режима с Грузией является неприемлемым, это провокация. Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Тwitter.
«Очередная российская провокация!» — написала она.
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По словам Зурабишвили, восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает «агрессию на Украине и оккупирует наши территории».
В среду, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Правило не распространяется только на тех, кто пребывает в Россию по работе или учебе и намерен находиться в стране дольше трех месяцев.
Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что МИД отменил старые рекомендации о воздержании от поездок в Грузию.
Авиакомпании планируют запустить семь прямых рейсов в эту закавказскую страну из России еженедельно.
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