Мир 10 мая 2023, 14:40 Упразднение Россией визового режима с Грузией сочли провокационным Президент Зурабишвили назвала неприемлемым упразднение Россией визового режима РИА «Новости»

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Упразднение Россией визового режима с Грузией является неприемлемым, это провокация. Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Тwitter.

«Очередная российская провокация!» — написала она.

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По словам Зурабишвили, восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает «агрессию на Украине и оккупирует наши территории».

В среду, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Правило не распространяется только на тех, кто пребывает в Россию по работе или учебе и намерен находиться в стране дольше трех месяцев.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что МИД отменил старые рекомендации о воздержании от поездок в Грузию.

Авиакомпании планируют запустить семь прямых рейсов в эту закавказскую страну из России еженедельно.