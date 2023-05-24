Эксклюзив 24 мая 2023, 23:33 Два гвоздя для американского гроба. Дефолт и банковский кризис убьют США «Голос Мордора»: угроза дефолта и банковский кризис приведут США к катастрофе Pxhere

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В США бушуют страсти вокруг госдолга страны. Варианты решения проблемы себя практически исчерпали. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснил Telegram-каналу «360», что сочетание нависшей над Соединенными Штатами угрозы дефолта и кризиса в банковской сфере в итоге обернется для американцев настоящей катастрофой.

Далее — его прямая речь.

Хороших финансовых новостей из США нет. Совсем. Глава республиканского большинства Кевин Маккарти так и не смог договориться с Белым домом о поднятии потолка госдолга, и некоторые высшие американские чиновники недвусмысленно намекают на то, что эта попытка была последней. Первое июня все ближе, и у Белого дома остается не так уж много вариантов для действий.

Непрогнозируемые последствия дефолта

Первый вариант — объявить дефолт. Что из этого выйдет — спрогнозировать не может никто. Возможно, в другие времена это было бы просто горячей новостью для средств массовой информации, но, как сейчас пойдут события, предсказать крайне сложно.

Технический дефолт, с которым ранее бы разобрались в течение нескольких дней, может стать настоящей катастрофой.

Кстати, министр финансов Джанет Йеллен уже заявила, что печатный станок включен, разогревается и готов наштамповать 700 миллиардов необходимых долларов. Сумма, кстати, по меркам США очень небольшая, что говорит о том, что проблема не случайная, а системная.

Второй вариант — Джо Байден может повысить потолок госдолга своим волевым решением. Вроде бы даже в Конституции США есть для этого лазеечка. Но это станет огромным скандалом и грозит вовлечением в дело Конституционного суда, который должен будет подтвердить, что у Байдена были такие полномочия.

Противостояние с республиканцами в этом случае выйдет совсем на новый уровень политической войны.

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Риск финансового цунами

Кроме того, не все в порядке и в банковском секторе. Не успели рынки отойти от падения Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank — прим. ред.) и Первого республиканского (First Republic Bank — прим. ред.), как кризис начал доставать игроков посерьезнее.

Теперь шататься начал пятый по величине банк в США — US Bancorp. Выяснилось, что свои финансовые обязательства он может покрыть только на 6,5%.

Методы руководства банка по борьбе с кризисом оказались очень неординарными. Такое впечатление, что советует им господин [Сергей] Мавроди: «Открой счет на новые 5000 долларов, получи 500 долларов бонусом. На новые 15 000, получи 750 бонусом. Условие — поддержание неснижаемого остатка 60 дней. Предложение действует до 30 июня 2023 года».

То есть банк стремится решить свои проблемы привлечением новых вкладчиков. Но тут и дураку понятно, что финансовая дыра столь огромна, что через 60 дней обещанных денег никто из вкладчиков не увидит.

А если рухнет этот банк, то последствия будут куда серьезнее, чем от краха нескольких региональных банков некоторое время назад.

Обрушение US Bancorp может вызвать настоящее финансовое цунами. Тем более что спасти его через покупку другим банком получится очень вряд ли, учитывая величину задолженности.

И вполне может случиться, что проблема дефолта и кризис в банковской сфере друг друга усилят и дополнят. И тогда точно произойдет настоящая катастрофа.