Мир 23 мая 2023, 09:24 Белый дом не убедил конгресс США повысить госдолг AP: президент Байден и спикер палаты представителей Маккарти не договорились по госдолгу Unsplash

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Президент США Джо Байден не сумел договориться с конгрессом о повышении потолка государственного долга. Об этом изданию Associated Press сообщил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

«Тональность разговора этим вечером оказалась лучше, чем в любое другое время раньше, когда мы спорили. Но никакого соглашения у нас пока нет», — сказал он.

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Маккарти подчеркнул, что конгресс не намерен добиваться сокращения финансирования на оборону, но предлагает правительству изменить направление расходов, не повышая потолок государственного долга.

Спикер добавил, что сошелся с Байденом во мнении, что допускать дефолта в стране нельзя ни в коем случае.

Ранее издание The Hill сообщило, что ситуация с государственным долгом в США способна повлиять на финансирование Украины в долгосрочной перспективе. Минфин предупреждал о риске дефолта в Штатах до 15 июня в случае отказа от повышения потолка госдолга.