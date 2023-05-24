Мир 24 мая 2023, 01:17 «Драма уже началась». Дерипаска предсказал крах 250 региональных банков США Миллиардер Дерипаска заявил, что около 250 банков США не переживут долговой кризис Pxhere

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Около 250 региональных банков США не переживут кризис, считает российский миллиардер Олег Дерипаска. В своем Telegram-канале он отметил, что «драма уже началась».

«Из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250», — заявил бизнесмен.

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По его словам, «все это мы увидим в ближайшие месяцы». Как пояснил Дерипаска, речь идет о «долговых обязательствах казначейства, ставка по которым взлетела». Бизнесмен напомнил, что пять кредитных организаций уже закрылись, отметил RT.

«Драма уже началась», — заметил бизнесмен.

Одной из прелюдий Дерипаска назвал «мучения по подъемку потолка американского госдолга в конгрессе».

Президент США Джо Байден ранее не сумел договориться с конгрессом о повышении потолка государственного долга. Как подчеркнул спикер палаты представителей Кевин Маккарти, конгресс не намерен добиваться сокращения финансирования на оборону, но предлагает правительству изменить направление расходов, не повышая потолок госдолга.

Минфин страны до этого предупреждал о риске дефолта в Штатах до 15 июня в случае отказа от повышения потолка госдолга. Министр финансов США Джанет Йеллен пояснила, что власти не смогут оплачивать счета уже в начале месяца, до очередных налоговых поступлений.