Эксклюзив 26 апреля 2023, 18:52 Диалог — вопрос престижа. Китай старается упрочить свой имидж миротворца Политолог Донцов заявил, что разговор Китая и Украины — шаг навстречу России Telegram

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Украинский президент Владимир Зеленский побеседовал по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином. Политолог Никита Донцов пояснил «360», что причина звонка проста: китайцам важно поддерживать статус миротворцев и крупных игроков на международной арене.

Далее — его прямая речь.

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Шаг навстречу России

Телефонный разговор председатель КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским — рейтинговый момент для Китая. Он показал всему миру, что является модератором глобальной политики и может считаться альтернативным центром силы относительно Соединенных Штатов Америки.

Очевидно, что любое противостояние должно закончиться и, возможно, середина этого пути уже пройдена. Конечно, Китай хочет оказаться среди тех стран, которые примут участие в завершении конфликта, а также в достижении каких-то финальных договоренностей.

Китай активно продвигает свою концепцию по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Думаю, что телефонный разговор Си и Зеленского — очередная ступень в последовательном продвижении китайской повестки, в том числе на Украине.

Также этот диалог можно рассматривать как дополнительный шаг навстречу нашей стране. Ведь китайская концепция больше выражает именно наши интересы. Таким образом Китай выказывает поддержку России.

Часть сюжета скрыта

Со стороны Китая длительное время мы видели выжидательную, оценивающую позицию. Хотя при этом, конечно, транслировалась поддержка нашей стране. Сейчас же, мне кажется, потихонечку повышается уровень активности на китайском направлении.

Совсем недавно, 16 апреля, в Москве принимали министра обороны Китая генерала Лю Шанфу. Ранее столицу России посетил сам генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Думаю, что часть сюжета скрыта от глаз наблюдателей: возможно, происходят какие-то процессы с участием Китая, в которых мы пока не можем разобраться.