Мир 26 апреля 2023, 15:18 Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским РИА «Новости»

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Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Стороны обменялись точками зрения на ситуацию на Украине, а также обсудили двусторонние отношения стран.

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Си Цзиньпин заявил Зеленскому, что Китай продолжит работу со всеми участниками конфликта для его скорейшего урегулирования. По его словам, что необходимо прекратить огонь в кратчайшие сроки и начать мирный переговорный процесс.

Также Китай отправит на Украину специального представителя по вопросам Евразии, отметил председатель КНР.

Владимир Зеленский в Twitter назвал разговор с Си Цзиньпином содержательным и долгим.

«Провел содержательный и длительный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Верю, что этот диалог, а также назначение в Китае посла Украины даст сильный толчок развитию двусторонних отношений наших стран», — написал он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден также запланировал переговоры с Си Цзиньпином, сообщал RT.