Эксклюзив 13 февраля 2024, 12:54 «Кризис лидерства». Почему у Камалы Харрис мало шансов на пост президента США Политолог Блохин: Харрис выглядит слабой по сравнению с кандидатурой Трампа Global Look Press

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Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис выразила готовность исполнять обязанности президента. Такое заявление она сделала на фоне беспокойства избирателей из-за возраста действующего американского лидера Джо Байдена. По закону Харрис действительно должна взять на себя обязанности главы государства в случае необходимости. Однако она слабый политик, заявил «360» ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Далее — его прямая речь.

Слабая фигура

У демократов кризис лидерства. Никого другого они реально поставить не могут. Жену 44-го президента США Мишель Обаму частенько обсуждают — Байден сначала ей предложил пост вице-президента, а она отказалась.

Ему на этой должности нужна была «цветная» женщина, выбор пал на Камалу Харрис. Задача Байдена заключалась в том, чтобы сделать из нее такого сильного вице-президента, как Дик Чейни, и за первые четыре года создать основу для ее будущей победы на выборах. [Предполагалось, что Байден будет] на первом сроке, а она пойдет на второй и победит.

Но понятно, что Камала Харрис себя дискредитировала, ее заявления стали мемами. И все наслоилось. По сравнению с каким-то другим политиком, особенно Дональдом Трампом, она выглядит слабо, смешно, даже несуразно.

Поэтому готовности-то у нее хоть отбавляй. Конечно, такая карьеристка. Но что-то дельное вряд ли получится, едва ли Харрис пойдет в президенты.

В подметки не годится

Харрис — бывший прокурор, власть у нее всегда была в приоритете. Всего добивалась, а какими способами — это неважно. Понимаете, даже Хиллари Клинтон куда сильнее выглядела.

Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Или другие женщины на посту — бывшие госсекретари США Кондолиза Райс и Мадлен Олбрайт. Харрис им в подметки не годится.

Если Байден вообще никакой, то понятно, что его обязанности исполняет вице-президент. Это второе лицо в иерархии власти.

Если будут выборы и Байден откажется, например, а Харрис пойдет, то не факт, что она победит. В конкурентной борьбе, скорее всего, проиграет. Но если по какой-то причине у президента не будет возможности работать, то досидеть [на посту] придется ей.