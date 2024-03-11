Эксклюзив 11 марта 2024, 22:23 «Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного». В ВСУ обсуждают свержение Зеленского Обозреватель Ракитский: в ВСУ стали говорить о свержении Зеленского Телеканал «360»

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Провокационные новости приходят к нам из Незалежной — военные из элитных подразделений и нацбатальонов всерьез обсуждают приход к власти хунты. Да, все слышали, что режим президента Украины Владимира Зеленского и без того называют хунтой, но хрестоматийно ею принято обозначать союз, что пришел к правлению силовым путем. Так вот для реализации задуманного ВСУ предстоит свергнуть шоу-президента в вышиванке, отметил обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

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Кто настроен против Зеленского на Украине?

Есть закрытый Telegram-канал ParaBelum — в нем-то и обсуждаются сепаратистские идеи радикального толка.

«Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса будет торпедировать всех. <…> Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного! <…> По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга — ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать», — цитата из голосового сообщения командира разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максима Шевцова с позывным Зима, опубликованного в том самом анонимном сообществе.

Можно, конечно, предположить, что слова вырваны из контекста или вовсе подделаны искусственным интеллектом, но посмотрим на ситуацию, как мы и привыкли с вами делать, между строк.

Какие мы видим факты?

Во-первых, опросы говорят нам, что Зеленский бы продул выборы, если бы они были. Во-вторых — позорное увольнение Залужного и еще более позорное его признание негодным к службе только дискредитирует правящую верхушку.

РИА «Новости»

Наконец, самое показательное — новый главком собрался увольнять всех и вся, прикрываясь «служебной необходимостью». Если объединить три этих пункта, то невольно напрашивается вывод, что заявление командиров в закрытом Telegram-канале вполне себе могут быть реальными.

Кому это выгодно?

Ну, что греха таить? Конечно, Москве. Однако реализация такого кейса крайне затруднительная и рискованная. Кому еще? Надеюсь, вы обратили внимание, что в сообщении Зимы несколько раз звучит слово «торпедировать».

Тут позволю себе короткое отступление: в судебной системе присяжных заседателей часто используют термин «торпеда» — это народный судья с сомнительной репутацией (например, имеет предвзятое отношение к делу ввиду личного знакомства с фигурантами), но факт этот умалчивается адвокатами или прокурорами до нужных времен. Если коллегия склоняется не к тому решению, которое ожидает та или иная сторона, запускают «торпеду», и коллегию распускают, процесс начинается заново.

Не буду говорить, что так происходит всегда, но люди, имеющие отношение к юриспруденции, рассказывали мне о таком явлении. Так может быть «союзники» Киева и Зеленского в частности запускают «торпеду», чтобы избавиться от «зеленой крысы»?