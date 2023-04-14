Мир 14 апреля 2023, 19:46 «Пузырь надут с 2008 года». Что ждет мир, если США впадут в рецессию Экономист Корнеев: Россия и Китай приближают крах финансовой системы США Freepik

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Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил в интервью американскому телеканалу, что США ждет рецессия. «360» узнал, насколько все серьезно и коснутся ли России последствия заокеанского финансового шторма.

Маленькие банки и огромные пузыри

Соединенные Штаты Америки движутся к кредитному кризису, уверен один из самых авторитетных экспертов по вопросам глобальных финансов Нуриэль Рубини. Причина в том, что региональные и маленькие банки после краха Silicon Valley Bank стали практиковать ужесточение правил кредитования при выдаче займов малым и средним предприятиям, а также частным домохозяйствам.

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По словам финансиста, такой кредитный кризис способен вызвать в дальнейшем рецессию в американской экономике. Он предупредил, что «худшее еще впереди».

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То, что наблюдается сегодня в западной финансовой системе, можно сравнить с огромными пузырями, рассказал «360» экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

Эти пузыри образовались из-за того, что финансовым властям США приходилось «впрыскивать» огромное количество денег ради сдерживания кризиса в 2008 году.

Потушить не получится

По словам аналитика, на самом деле это все еще продолжение того кризиса, который начался даже не в 2008-м, а в 2007-м и до сих пор не закончился.

«[В США] пытаются [этот финансовый пожар] заливать деньгами, но в общем у них ни черта не получается», — констатировал Корнеев.

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В 2008 году американские власти просто вливали деньги и тем самым оттягивали кризис, но сейчас такой возможности нет, уверен экономист.

Теперь любое вливание денег тут же оборачивается ростом инфляции. Если раньше финансовая система и мировая торговля каким-то образом абсорбировала эти потоки денег, то сегодня — поскольку Россия и Китай [сами] приняли решение и помогают другим странам избавляться от доллара — все эти долларовые излишки дополнительно давят на западную финансовую систему.

Этот пузырь, который надут с 2008 года, сейчас еще дополнительно [испытывает давление из-за] тех стран, которые перестают пользоваться долларом в качестве платежного средства за свои товары и услуги в торговле между собой. Россия и Китай фактически ускоряют падение мировой системы долларовой торговли. Валерий Корнеев

Это, в свою очередь, приближает крах финансовой системы Соединенных Штатов, считает экономист.

Шторм заденет всех

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский оказался менее оптимистичен. По его словам, если рецессия в США случится, это отразится на всех.

«Что касается грядущей рецессии, которая скорее будет, чем нет. <…> [Чтобы оценить масштабы], вспомните кризис 2008 года и умножьте его [последствия] примерно на два», — сказал он «360».

По мнению аналитика, в таком случае практически всем мировым экономикам грозят тяжелый спад и существенное снижение ВВП. А помимо этого, дефолт, банкротства, ипотечный кризис, рост безработицы.

«Это затронет всех абсолютно», — подчеркнул Голубовский.

Российская экономика тоже почувствует на себе этот «шторм» из-за возможного падения объемов продаж нефти и снижения сырьевых цен, добавил собеседник «360».

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Наступит время роста цен на все

Системный кризис — это кризис доверия, поэтому все напечатанные в очередной раз деньги не пойдут в оборот, а просто замкнутся в коротком контуре финансовой системы, объяснил Голубовский.

«Для экономики и реального сектора дать кучу денег — мало. <…> Сколько денег ни напечатай, они просто уйдут в госдолг США», — отметил аналитик.

Однако Голубовский не ожидает коллапса банковской системы. Не стоит, по его словам, думать, что она «просто ляжет и не встанет». Скорее, средних и малых банков станет намного меньше, так как их поглотят крупные, которые будут «сидеть на дотациях» Федеральной резервной системы США.

Американские власти, конечно, будут спасать банки и выдавать им неограниченные кредиты — до тех пор, пока ситуация «не рассосется».

«После шторма снова будет время высокой инфляции и очень большого роста цен на все — как в 2008 году», — подытожил эксперт.