Эксклюзив 12 марта 2023, 13:56 Тревожный звонок. Крах Silicon Valley Bank подтолкнет мир к новому финансовому кризису «Голос Мордора»: Великобритания уже ощутила последствия краха Silicon Valley Bank Anne Nygård / Unsplash

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Мир оказался на пороге очередного финансового кризиса из-за банкротства Silicon Valley Bank — американского Банка Кремиевой долины. Одной из первых негативные последствия ощутили жители Великобритании. Власти королевства попытались выйти из положения, но все оказалось слишком серьезно. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специальной для «360» порассуждал о том, как ситуация скажется на королевстве и мировой экономической системе.

Далее — прямая речь.

Удар по Британии

Очень похоже, что мир стоит на грани нового мощного финансового кризиса. Цепочку запустило банкротство американского Банка Кремниевой долины, которое уже вызвало огромные финансовые потери и банкротство еще нескольких банков в США. И проблемы очень быстро добрались и до Великобритании.

Буквально вчера, британское подразделение Silicon Valley Bank объявило о своей неплатежеспособности. И проблема в том, что в этом банке обслуживаются тысячи технологических компаний разного уровня Великобритании, от небольших, до самых крупных. Риши Сунак (премьер-министр страны — прим. ред.), Джереми Хант (член Консервативной партии — прим. ред.) и управляющий Банка Англии провели экстренную кризисную встречу поздней ночью из-за опасений по поводу состояния технологического и медико-биологического секторов Великобритании.

И, скорее всего, никаких решений принято не было. По итогам было заявлено лишь, что власти попытаются «минимизировать ущерб» и «помочь» технологическим компаниям преодолеть сложный период.

Затишье перед бурей

Заявление ни о чем. Потому что совершенно непонятно, какими средствами можно будет минимизировать ущерб и какими деньгами поддерживать технологический сектор, если бюджет страны испытывает огромные проблемы. Они начались несколько лет назад, а эпидемия ковида и конфликт на Украине их крайне обострили и опустошили казну Британии. Единственное, что остается — печатать деньги, но сейчас бушует инфляция и новое «количественное смягчение» может ее лишь разогнать и при этом ничем не помочь технокомпаниям. А технологический сектор — единственная, кроме сферы услуг, достаточно хорошо развитая отрасль экономики страны.

И не стоит забывать о том, что в Великобритании сейчас проходят массовые забастовки работников очень многих профессий, которые оптимизма не добавляют.

Новости из Великобритании — лишь первый отдаленный гром будущей грозы. Пока что непонятно, как будут развиваться события, но вот по Великобритании ударило очень быстро, и это не удивительно, учитывая, насколько ее экономика связана с США. Эксперты предупреждают, что мир в лучшем случае может ожидать повторения кризиса 2008 года, ну, а в худшем… Об этом лучше и не думать.