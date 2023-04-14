Мир 14 апреля 2023, 05:57 Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини предупредил о коллапсе в США Экономист Рубини, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о кредитном коллапсе в США Pxhere

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Банковская система США столкнулась с серьезным вызовом, она движется к коллапсу, заявил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, известный тем, что предсказал кризис 2008 года. Свое мнение он высказал в интервью Fox Business.

«США движутся к кредитному кризису, который вовлечет экономику в рецессию», — считает Рубини.

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Проблема, по мнению экономиста, кроется в региональных банках. Они выдают кредиты по коммерческой недвижимости, ипотеке, а также бизнесу и малым и средним предприятиям. Сейчас, после краха Silicon Valley Bank, более мелкие банки усложнят процесс получения кредитов. Это приведет к тому, что в Штатах «начнется кредитный кризис», считает Рубини.

«Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше», — предупредил он. Отвечая на вопрос о признаках, которые укажут на то, что рынок «достиг дна», Рубини сказал, что «самое худшее еще впереди».

На Московской бирже обновляют максимумы курсы доллара США и евро. Американская валюта достигла значений, которых не было с апреля прошлого года, а евро поднимался до психологической отметки в 90 рублей. Экономисты объяснили, почему, несмотря на стратегическое ослабление доллара, наблюдается такой рост западных валют по отношению к рублю. Также они дали прогноз, как изменится ситуация к концу года.