Мир 19 марта 2024, 17:56 Второй после короля. Что известно о принце Уэльском Уильяме Global Look Press

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Британский король Карл III борется с онкологическим заболеванием — часть публичных обязанностей монарха взял на себя наследник престола, его старший сын принц Уэльский Уильям. Хотя британские СМИ искренне стараются сделать вид, что не пребывают в перевозбужденном состоянии в связи с драматическими событиями в доме Виндзоров, они уже поговаривают о том, какого короля получит Соединенное Королевство, когда настанет время. «360» тоже заглянул в биографию первенца леди Ди.

Детство принца Уильяма. Мальчик государственной важности

Принц Уильям — сын нынешнего короля Великобритании Карла III, который до смерти своей матери, королевы Елизаветы II, носил титул принца Уэльского. Мать Уильяма — легендарная принцесса Диана, первая жена тогда еще никакого не короля Карла III, а принца Чарльза.

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Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 21 июня 1982 года, да не где-нибудь, а в больнице. Для справки: до этого дети королевской семьи Британии рождались во дворце, но Диана эту традицию отменила. Так, через два года она вернулась в тот же госпиталь Святой Марии, чтобы родить младшего сына — Гарри.

Естественно, говорить о судьбе принца Уильяма, не учитывая обстановку в королевской семье, если не невозможно, то как минимум тяжело.

Брак Чарльза и Дианы не был счастливым: в 1992 году, после того как проблемы в семье стали достоянием общественности, пара окончательно распалась. Можно только представить, какой удар вся эта история, полная нелицеприятных публичных подробностей об обоих родителях, нанесла по маленьким принцам.

И можно только попытаться вообразить, что Уильям и Гарри испытывали, когда в 1997 году их мать разбилась в автокатастрофе в Париже, пока мальчики были на отдыхе в Шотландии. Уильяму на тот момент исполнилось 15, Гарри — 12 лет.

В 1995 году Уильям начал учебу в Итонском колледже, который окончил в 2000 году. После гибели матери он много путешествовал и, несмотря на юный возраст, начал довольно активно заниматься благотворительностью — чтобы почтить память Дианы.

В нулевые Уильям продолжил учиться: сначала занимался историей искусств, потом довольно резко заинтересовался географией, так что диплом Сент-Эндрюсского университета писал о коралловых рифах.

Принцы Гарри и Уильям в июне 2003 года / ms1 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

К военной службе принц Уильям, в отличие от младшего брата, относился довольно прохладно, однако обязанности свои исполнил: в 2006 году прошел учебу в Королевской военной академии, а потом служил в Королевской конной гвардии.

Там младший сержант командовал отделением бронетанковой разведки, дослужился до лейтенанта, а уже в 2008-м переквалифицировался — получил звание пилота Королевских ВВС. После — и здесь следует сделать небольшой эмоциональный акцент — Уильям получил более узкую специализацию.

Принц Уильям в 2006 году / s22 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В 2010 году он обучился управлять поисково-спасательным вертолетом и отслужил таким образом в ВВС три года, потом стал командиром экипажа военно-спасательного вертолета «Си кинг» в звании капитана ВВС.

Такая работа сделала его одним из самых популярных членов Британской королевской семьи — идеальный положительный молодой человек, чья репутация почти не пострадала из-за событий, о которых мы расскажем чуть позже.

Также принц Уэльский лично курирует Футбольную ассоциацию Англии и Британскую академию кино и телевизионных искусств (BAFTA). На последней церемонии вручения премии BAFTA Уильям успел слегка оскандалиться.

Степень его «личного» кураторства такова, что он, пытаясь поддержать беседу с молодой актрисой Мией МакКена-Брюс, заметил сначала, что не посмотрел пока «уйму фильмов», номинированных в этом году. А затем добавил, что актриса, должно быть, здорово повеселилась на съемочной площадке фильма, за который ее номинировали на BAFTA за лучший дебют.

Проблема в том, что картина, где выступила Мия МакКена-Брюс, — «Как заниматься сексом», где несовершеннолетняя главная героиня подвергается насилию.

Принц Уильям и актрисы, номинированные в категории «Лучшая восходящая звезда». Мия МакКена-Брюс — крайняя справа / Global Look Press

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Королевская лав-стори

О том, как Уильям встретил Кейт, успели не то что легенды сложить — даже некоторое время в сериале «Корона» уделить. Принц познакомился с дочерью миллионера и владельца компании по продаже товаров для вечеринок Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюс, во время учебы.

Поворотным моментом стал благотворительный студенческий модный показ в 2002 году, где Кейт была одной из моделей, а Уильям заплатил 200 фунтов за билет в первый ряд. На будущую принцессу Уэльскую надели очень прозрачное платье от британского дизайнера Шарлотт Тодд.

Уильям и Кейт, 2006 год / s22 / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

С тех пор отношения у молодых людей складывались довольно медленно: оба на тот момент были не совсем свободны, но через несколько месяцев все же сошлись.

По воспоминаниям многих свидетелей, существуют косвенные признаки, что Кейт немного подталкивала к отношениям с принцем ее мать, бывшая стюардесса Кэрол Миддлтон, которая отличалась пробивным характером и несвойственными представителям уверенного, но все же среднего класса элегантными манерами. Сестер Миддлтон — Кейт и Пиппу — молодые аристократы в Сент-Эндрюс называли «сестры Глицинии», имея в виду красивое, но очень быстро разрастающееся вьющееся растение.

С 2003 года Кейт Миддлтон стали все чаще видеть в близком кругу Уильяма, а в 2005-м на пару набросились таблоиды: журналисты преследовали молодую пару долгое время, особенно когда в 2006 году девушка появилась на торжественной выпускной церемонии в Королевской военной академии Сандхерст, где завершил обучение принц, — там же присутствовала сама королева и другие члены венценосной семьи.

Давление на девушку было нешуточное, через год пара разбежалась. Но долго поодиночке Кейт и Уильям не смогли: в 2007-м продолжили отношения, а спустя три года объявили о помолвке.

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Свадьба состоялась в апреле 2011 года, Кейт стала первой за 500 лет «простолюдинкой», ставшей женой прямого претендента на британский престол. Она получила тогда титул герцогини Кембриджской.

В браке родились трое детей: Джордж Александр Луи (10 лет), Шарлотта Елизавета Диана (восемь лет) и Луи Артур Чарльз (пять лет).

«Основной» и «запасной». Как принц Уильям поссорился с братом

Между принцами Уильямом и Гарри отношения испортились примерно в то же время, как принц Гарри женился на Меган Маркл. Но если некоторое время холодок в королевской семье можно было скрывать, то в 2020 году конфликт углубился до того, что принц Гарри и его супруга отказались от исполнения обязанностей британской королевской семьи. В стране это мгновенно прозвали «мегзитом», по аналогии с выходом Великобритании из Евросоюза.

В 2023 году принц Гарри опубликовал книгу воспоминаний Spare («Запасной»), где разоткровенничался настолько, что описал свои драки со старшим братом из-за не пришедшейся во всех смыслах ко двору новой родственницы, холодность отца и вообще отношения в монаршем семействе, которое часто называют попросту Фирмой.

Принцы Уильям и Гарри на похоронах королевы Елизаветы II, 2022 год / Global Look Press

На фоне разразившегося скандала чета принца и принцессы Уэльских на удивление получила большую народную поддержку. Кейт Миддлтон остается самой популярной из всей королевской семьи: в теплых чувствах к принцессе признались 38% британцев, на втором месте с отставанием в два процента — сам Уильям.

«Пропажа» Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской

Теперь британской короне грозит еще один скандал: о конспирологическом заговоре из-за «пропажи» принцессы Уэльской Кейт не говорит сейчас только ленивый.

Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press Stephen Lock / Keystone Press Agency / Global Look Press I–Images / Keystone Press Agency / Global Look Press I–Images / Keystone Press Agency / Global Look Press Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press Stephen Lock / Keystone Press Agency / Global Look Press

Отказ от появления на публике после операции на брюшной полости (какой именно и по какому поводу — до сих пор не известно официально) и сомнительные фотографии со следами редактирования заставили многих искренне испугаться за состояние супруги наследника престола. Сопровождается это упорными слухами о том, что Кейт и Уильям находятся на грани развода из-за неверности принца Уэльского.

Воистину над британским правящим домом сгустились тучи.