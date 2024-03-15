Мир 15 марта 2024, 14:55 Меган Маркл хочет помешать примирению принца Гарри с братом Уильямом Меган Маркл решила помешать примирению принца Гарри со старшем братом Уильямом Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл встала между принцем Гарри и его старшим братом Уильямом. О конфликте рассказал портал Super.ru.

Принц Гарри стремился восстановить связь с родиной еще в прошлом году. Ситуация с болезнью отца Карла III, у которого обнаружили рак, сыграла ключевую роль в его решении вернуться. Тем не менее, до сих пор ему не удалось наладить отношения со старшим братом Уильямом, что доставляет большие неудобства королевской семье.

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Королевский эксперт Том Куинн поделился, что Меган опасается, что возобновление отношений между братьями может негативно сказаться на их с Гарри общественном образе. Герцогине важно поддерживать мужа в желании восстановить братские узы, но она сомневается, что это будет благоприятно для их «бренда».

«Меган очень не уверена в том, что Гарри должен делать <…> А он определенно попытается помириться со своим братом, прежде чем вернется в Великобританию в мае», — процитировал портал эксперта The Mirror.

Ранее Меган Маркл выиграла иск против сводной сестры. Родственница утверждала, что королевская особа опорочила ее, когда сказала журналистке, что росла единственным ребенком в семье.