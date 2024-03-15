Мир 15 марта 2024, 18:24 «Где-то со Скрипалями». Захарова посмеялась над «пропажей» Кейт Миддлтон Захарова: в Британии долго ищут принцессу Кейт, зато быстро находят «Новичок» РИА «Новости»

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В Великобритании ищут «пропавшую» принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая не появляется на публике уже больше двух месяцев. Однако в этой стране быстро находят только «руку Москвы», иронично заметила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в Соединенном Королевстве все «сорвалось в пике таблоидного шабаша». Это означает, что правду о местонахождении супруги принца Уильяма никто говорить не будет. Захарова напомнила, что вокруг его матери, принцессы Дианы, тоже ходили разные слухи.

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«Вообще в Лондоне быстро находятся только „Новичок“ и „рука Москвы“. На это требуется дня два-три. А все, что надо „не найти“, ищут долго», — добавила дипломат.

Она посоветовала нанять для поисков «расследователей» из Bellingcat*. По мнению Захаровой, «где-то там» рядом со Скрипалями найдется и Кейт Миддлтон.

В январе супругу Уильяма выписали из больницы после операции. Королевская особа решила не принимать участие в публичных мероприятиях минимум до начала мая.

*Bellingcat — признано иноагентом.