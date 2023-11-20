Мир 20 ноября 2023, 00:14 Дуда отверг кандидатуру Туска на пост премьер-министра Польши Sieci: Дуда заявил, что Туск не является его кандидатом на пост премьера Польши РИА «Новости»

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что лидер оппозиции Дональд Туск не является его кандидатом на должность премьер-министра страны. Об этом польский глава сообщил в интервью изданию Sieci.

«Дональд Туск не является моим кандидатом на должность премьера», — заявил Дуда.

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Президент добавил, что представители оппозиции не убедили его, что стоит отказаться от парламентской традиции, согласно которой формированием правительства занимается партия, набравшая на выборах большинство голосов. В Польше партия «Право и справедливость» формально победила на выборах, хотя оппозиционные партии в коалиции набрали более половины голосов избирателей.

Сам Дональд Туск написал в соцсети, что подтверждает слова Дуды и не будет «его кандидатом» на пост премьер-министра.

Правящая партия Польши «Право и справедливость» получила 35% голосов на выборах в сенат, благодаря чему она может рассчитывать на 34 места из 100. Оппозиция получила 66 мест в сенате.