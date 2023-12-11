Мир 11 декабря 2023, 22:31 «Завтра начнем исправлять ошибки». Сейм Польши выбрал Туска премьер-министром Wyborcza: сейм Польши выбрал премьер-министром Дональда Туска РИА «Новости»

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Сейм выбрал лидера оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональда Туска премьер-министром Польши. Об этом сообщила польская газета Wyborcza. За его избрание проголосовало 248 парламентариев, против — 201 человек.

«С завтрашнего дня мы сможем исправить ошибки, чтобы каждый, включая самого слабого, чувствовал себя в Польше как дома», — заявил Туск в благодарственной речи после объявления результатов голосования.

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В Сейме не обошлось без скандала — на трибуну ворвался Ярослав Качиньский и обвинил Туска, что он «немецкий агент». Извиняться пришлось министру внутренних дел. Из европейских политиков первой Туска поздравила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. За вотум выступили 190 депутатов, против — 266.