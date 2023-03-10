Мир 10 марта 2023, 15:27 Запад растерялся после публикации Херша по «Северным потокам» Глава МИД России Лавров: Запад находится в растерянности по вопросу с «Северными потоками» РИА «Новости»

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Запад растерялся после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша по ситуации с «Северными потоками». Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Я думаю, здесь помимо манер еще скрывается и растерянность этих [западных] стран», — сказал он.

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По словам министра, западные элиты не знают, что возразить по этому вопросу. Особенно их дестабилизировала публикация Херша, который предоставил всему мировому сообществу «результаты своих изысканий». Журналист обещал продолжить обнародовать дополнительные оценки и выводы по ситуации, подчеркнул Лавров.

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Российский дипломат также назвал детским лепетом новые версии американских и немецких СМИ по диверсиям на «Северных потоках». Речь идет о публикациях в The New York Times и Zeit, которые возложили вину за взрывы на трубопроводах на независимую проукраинскую группировку.

Россию до сих пор не допустили к официальному расследованию терактов и отказались разглашать результаты проводимых работ. Херш опубликовал на своем портале собственную версию случившегося, обвинив в диверсиях американское правительство.