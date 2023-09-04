Эксклюзив 04 сентября 2023, 13:47 «Чистый американский продукт». Новый министр обороны Украины будет в большей степени подчиняться США Военный эксперт Дандыкин назвал нового главу Минобороны Украины «продуктом США» Викимедиа

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Рустем Умеров, который должен стать новым министром обороны Украины, — доверенное лицо американцев и будет подчиняться в основном США. Таким мнением поделился с «360» капитан запаса первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что снимет с должности главу Минобороны Алексея Резникова и назначит на это место Рустема Умерова. Резников уже подал заявление об отставке, теперь Верховная рада должна утвердить его уход с поста и назначить нового министра обороны.

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Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самаркандской области Узбекской ССР в семье крымских татар. Он переехал в Крым вместе с родными в начале 1990-х годов.

Будущий министр обороны Украины стал стипендиатом американской «Программы обмена будущих лидеров» (FLEX). Кроме того, он окончил экономический факультет Национальной академии управления по специальности «финансы и кредит».

Умеров был членом украинской делегации во время переговоров России и Украины весной 2022 года. В начале прошлой осени Верховная рада назначила его главой Фонда государственного имущества Украины.

Американцы сделали ставку на нацменьшинства

Дандыкин назвал Умерова «доверительным лицом Зеленского». Он занимается всем, что связано с имуществом, а это многомиллиардные долларовые дела, завязанные на хозяйничающих там сейчас иностранцах, указал военный эксперт. Кроме того, будущему министру доверили участие в переговорах, целью которых был обман России, обратил внимание капитан запаса.

Это чистый американский продукт. Естественно, что американцы делают в своем проекте по уничтожению России ставку на национальные меньшинства, в том числе и в России, как известно. Василий Дандыкин капитан запаса первого ранга, военный эксперт

Реанимировать крымскотатарский вопрос

Судя по послужному списку и достаточно молодому возрасту, Умеров — доверенное лицо США, продолжил Дандыкин. Скорее всего, новый глава Минобороны Украины будет в большей степени подчиняться американцам, чем тот же Резников, предположил военный эксперт. По его мнению, кандидатуру предложили Соединенные Штаты, а Зеленский согласился, поскольку ему было некуда деваться.

Почему это сделано? На мой взгляд, это сделано с тем, чтобы показать, как мы уважаем крымских татар, а Россия их не уважает. Чтобы в какой-то степени сказать: «Вот видите как, крымский татарин — министр обороны Украины». Соответственно, поднять престиж этого движения <…> и в какой-то степени повлиять на то, чтобы лояльные к власти крымские татары за редким исключением в какой-то степени взбодрились и стали заниматься саботажем в Крыму. Василий Дандыкин военный эксперт

С помощью фигуры Умерова США, которые фактически управляют Украиной, решили реанимировать крымскотатарский вопрос, отметил собеседник «360». Американцы хотят показать, что Россия якобы веками угнетала крымских татар, хотя на самом деле вопросы создания их собственной мечети, театра и телевидения начали решаться только при РФ, указал военный эксперт.

«„А вот мы, видите, мы ценим, мы поднимаем, мы доверяем, мы ставим на такие должности. <…> Хотя на Украине при всех режимах к этому относились очень отрицательно“, — разъяснил Дандыкин посыл США.

Когда случилось историческое воссоединение России и Крыма, это стало вызовом для Соединенных Штатов, напомнил капитан запаса. Американцы планировали обосноваться на полуострове, чтобы контролировать Черное море, следовательно, и юг России, указал собеседник.

«Так что вот эта фигура — это назначение чисто политическое, на мой взгляд. Потому что к военному делу он никакого отношения не имеет, как, впрочем, и не имел Резников. А умирать будут те, кому положено умирать», — резюмировал военный эксперт.