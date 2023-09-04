Мир 04 сентября 2023, 10:20 Глава Минобороны Украины подал в отставку Глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в Раду заявление об отставке РИА «Новости»

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Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook*.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке», — написал Резников, прикрепив к посту фото документа.

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Днем ранее украинский лидер объявил о решении снять главу Минобороны с поста. Вместо Резникова ведомство возглавит нынешний руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Зеленский пояснил, что министерству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия с военными и обществом.

По данным американской газеты The New York Times, Резникова критиковали за коррупцию в армии, а также за затянувшийся конфликт с Россией. Теперь Верховная рада должна утвердить отставку главы Минобороны Украины и назначение Умерова на эту должность.

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