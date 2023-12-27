Эксклюзив 27 декабря 2023, 14:35 «Чемодан без ручки». Россиянам назвали настоящую причину протестов в Абхазии Политолог Журавлев: госдача «Пицунда» стала лишь поводом для протестов в Абхазии Unsplash

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Власти Абхазии передали государственную дачу «Пицунда» России, после чего абхазская оппозиция устроила протесты в столице. О том, почему вопрос об этом объекте стал таким болезненным, в беседе с «360» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Абхазия не знает, что делать с госдачей

«Я думаю, что протесты не связаны с госдачей, она не нужна была никому многие годы. Я хорошо это место знаю. Это огромный объект, который Абхазия просто не потянет», — указал Журавлев.

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По его словам, Абхазии давно пришлось задуматься о будущем госдачи, построенной еще в шестидесятые годы. Эксперт отметил, что территорию необходимо поддерживать и вкладывать в этот объект значительные деньги. Власти могут либо перестроить его, либо сдать в аренду, так как в текущем состоянии объект мало используется.

«Я думаю, что абхазские власти передают ее именно нам, потому что это „чемодан без ручки“. <…> Это гигантский объект, что они будут с ним делать? Всей абхазской казны не хватит на его содержание», — объяснил политолог.

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Повод для протестов оппозиции

Специалист добавил, что с помощью вопроса о «Пицунде» абхазская оппозиция решила устроить протесты, переложив вину за ситуацию в стране не на руководство государства, а на Россию.

«Со своими властями ссориться вроде не очень безопасно, а на русских „покатить“ всегда можно, мы же войска в Абхазию вводить не будем», — подчеркнул он.

Журавлев сравнил государственную дачу с военной базой в Камрани во Вьетнаме. Россия пыталась в 1990-х годах вернуть объект вьетнамской стороне, но та отказалась из-за дорогостоящего содержания.

«Они (вьетнамцы — прим. ред.) говорят: „Зачем она нам? Либо вы, либо американцы, больше ее никто не потянет“. Так и эта дача в Абхазии», — заключил специалист.

Вечером 26 декабря у здания парламента Абхазии прошли митинги. Демонстранты выступили против передачи объекта «Пицунда» в собственность России. Несмотря на это, на следующий день парламент проголосовал за ратификацию подписанного в 2022 году соглашения, согласно которому Абхазия разрешает отдать госдачу российской стороне.