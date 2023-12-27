Мир 27 декабря 2023, 06:39 Оппозиция Абхазии объявила бессрочный протест против передачи госдачи в собственность России Акция протеста против передачи РФ госдачи в Пицунде прошла у парламента Абхазии РИА «Новости»

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Несколько сотен человек вечером 26 декабря собрались у здания парламента Абхазии. Оппозиция объявила бессрочную акцию протеста против передачи госдачи в Пицунде в собственность России, сообщили «Известия».

Несогласованная демонстрация прошла мирно. По словам журналиста, сотни человек разговаривали и пили чай. За ними наблюдали военные, полицейские и медики.

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Оппозиция объявила бессрочный протест. Она выступила против ратификации межправительственного соглашения от 19 января 2022 года о передаче государственной дачи «Пицунда» в собственность России. Этот вопрос планировали рассмотреть на заседании Народного Собрания Абхазии 27 декабря.

Председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба заявил участникам акции, что попросил депутатов в очередной раз отложить этот вопрос, созвать согласительную комиссию и после Нового года выработать общую позицию.

«Мы не выступаем против передачи госдачи России, но в тексте соглашения есть пункты, которые возмущают общественность», — сказал он.

В рамках сотрудничества России с Абхазией в Очамчирском районе создадут новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота. Республика изъявила желание войти в Союзное государство России и Белоруссии.