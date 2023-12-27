Мир 27 декабря 2023, 11:51 Вопреки протестам, Абхазия разрешила отдать России госдачу «Пицунда» Парламент Абхазии ратифицировал соглашение по передаче России госдачи «Пицунда» Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Государственная дача «Пицунда» перейдет в собственность России. Парламент Абхазии ратифицировал соглашение, а президент республики Аслан Бжания подписал закон о его утверждении, сообщил «Sputnik Абхазия».

Внеочередная сессия Народного собрания Абхазии прошла утром 27 декабря. Из 28 депутатов 26 проголосовали за ратификацию подписанного в 2022 году межправительственного соглашения о передаче госдачи «Пицунда» в собственность России. После заседания Аслан Бжания подписал закон об утверждении соглашения.

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Ратификацию откладывали из-за недовольства абхазской оппозиции. По ее мнению, некоторые пункты противоречили конституции республики. Перед заседанием у здания парламента устроили мирную акцию протеста с участием сотен человек. Они просили отложить вопрос на 2024 год, созвать согласительную комиссию и уладить разногласия.