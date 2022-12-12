Эксклюзив 12 декабря 2022, 13:39 «Надежда на то, что люди повымирают быстрее». Чем грозит повышение пенсионного возраста в Германии 👴 Депутат бундестага Гердт: повышение пенсионного возраста заставит многих покинуть ФРГ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Немцы начали уходить на пенсию раньше срока, из-за чего правительство стремится увеличить число тех, кто дорабатывает до пенсионного возраста — 67 лет. Местные экономисты и работодатели призывают повысить его до 70, чтобы стабилизировать систему. Однако правящие партии закрепили положение, согласно которому пенсионный возраст увеличить нельзя. Депутат XIX созыва бундестага Вальдемар Гердт рассказал «360», что в стране растет недовольство происходящим: трудолюбивые немцы вынуждены жить на пенсии в нищете, пока многие приезжие получают неплохое пособие по безработице.

Реклама

Далее — прямая речь.

Машина по выжиманию пота

Жестко работает машина по выжиманию пота, она налажена до немецкого перфекционизма. Выдержать весь срок до 67 лет при полной нагрузке на организм довольно сложно, поэтому люди стараются как можно быстрее уйти. Но, к сожалению, экономическое положение заставляет не раньше выйти на пенсию, а еще искать к имеющемуся дополнительный заработок.

С помощью беженцев или кого-то другого эту тенденцию не изменить. Беженцы быстро понимают слабости социальной системы и используют их.

Немцы же благодаря врожденному трудоголизму вырабатывают себя до конца. У немецкой социальной системы большие проблемы.

Пенсия ниже прожиточного минимума

Пенсионная касса как таковая не способна обеспечить достойную пенсию уже сейчас. Средняя пенсия скатилась ниже прожиточного минимума. В этом проблема. Думаю, повышать пенсионный возраст до 70 лет нет смысла.

Это надежда на то, что люди повымирают прежде, чем воспользуются услугами пенсионной кассы.

Протесты так и так будут, недовольство будет. Это просто подтолкнет еще большее число людей покинуть эту бывшую достойную и благополучную страну.

И так уже огромные потоки среднего и малого бизнеса, простых людей покидают Германию. Если этот закон еще ввести, думаю, ни к чему хорошему это не приведет.

РИА «Новости»

Мигранты как проблема для системы

Люди из Восточной Европы, Турции, арабских стран, живущие в ФРГ на пособие, — огромная проблема. Когда принимали людей с Ближнего Востока, одним из главных аргументов было: «У нас не хватает рабочих рук и наша пенсионная система не в состоянии содержать себя из-за демографического кризиса».

Но не больше 20% приехавших ищут себе работу и хотят работать. Остальные, как я уже говорил, быстро поняв преимущества этой системы, садятся на иждивение и живут намного лучше, чем те, которые работают. Эта тенденция продолжается.

Например, мой сын работает на заводе. И когда он получил последний счет за газ и свет в 870 евро вместо 200 евро, то понял, что смысла работать нет. Он никогда не обеспечит себе достойную жизнь, ходя на работу.

Он говорит: «Мне тогда выгоднее уволиться и уйти в социальное обеспечение, государство будет оплачивать мою квартплату. И я буду спокойно жить».

РИА «Новости»

Это страшный перекос в социальной системе, которая уничтожит себя со временем. Пенсионеры не могут себя обеспечить. Выходя на пенсию, они попадают в нищету. Это начало коллапса.