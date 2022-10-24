Немцы потребовали депортировать украинских беженцев | 360°

Мир 24 октября 2022, 15:23 Немцы потребовали депортировать украинских беженцев Читатели Der Spiegel потребовали закрытия границ и депортации украинских беженцев РИА "Новости"

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Германия в скором времени может не справиться с огромным потоком украинских беженцев, поэтому государству нужно срочно закрыть границы и депортировать обратно уже приехавших. Такое мнение высказали читатели популярной немецкой газеты Der Spiegel.

Негодование немцев вызвали слова мэра Берлина Франциски Гиффай, признавшей неспособность социальной инфраструктуры столицы справиться с огромным числом беженцев. По ее словам, городу обязательно потребуется дополнительные финансовые средства.

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«Если мест уже нет, то нужно остановить нескончаемый поток беженцев, а не тратить впустую все больше и больше ресурсов», — отметил пользователь под ником LancerRed.

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Подписчик m_w_deutsch предложил мэру посмотреть на первоначальные задачи и цели миграционной политики, после чего подтолкнуть региональных министров к решительным действиями.

«Не является ли логичной мерой сейчас закрыть страну от мигрантов из третьих стран? Люди всегда злоупотребляют добром, когда у них появляется доступ к социальным льготам», — добавил другой пользователь.

В выходные на севере Германии загорелся приют для беженцев, писал RT. Правоохранительные органы считают причиной пожара умышленный поджог.