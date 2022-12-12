Мир 12 декабря 2022, 02:23 Жителей Германии призвали не выходить на пенсию преждевременно Funke: канцлер Германии Шольц попросил немцев не выходить на пенсию досрочно Unsplash

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что жителям страны не стоит раньше срока уходить на пенсию. В интервью изданиям редакционной группы Funke он заявил, что намерен бороться с этой тенденцией.

Пенсионный возраст в Германии составляет 67 лет, но многие уходят на заслуженных отдых раньше этого возраста.

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«Важно увеличить долю тех, кто реально может работать до пенсионного возраста», — отметил Шольц.

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Он добавил, что не все жители страны дожидаются положенного срока и выходят на пенсию в возрасте 63 или 64 лет. Канцлер также указал на потенциал для увеличения доли женщин на рынке труда. Но для этого, по его словам, нужно расширить предложения продленного дня в яслях, детских садах и школах.

Немецкие экономисты давно говорили об актуальности повышения пенсионного возраста до 70 лет. Однако правящие партии закрепили положение, согласно которому нынешний пенсионный возраст увеличить нельзя.

Ранее канцлер Германии признался, что иногда может не спать по ночам из-за работы. По его словам, периодически ему приходится вести переговоры в ночное время.