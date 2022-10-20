Боевые дельфины-убийцы: их пытались создать в СССР и в США | 360°

Мир 20 октября 2022, 18:42 (обновлено: 20 октября 2022, 20:09) Новая «русская угроза». Боевые дельфины Путина — миф или реальность Историк Стрельбицкий: данные о боевых дельфинах засекречены во всех странах Фото wikipedia.org, freepik.com

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На смену страшилке об атомном апокалипсисе made in Russia пришли крымские боевые дельфины. Если верить зарубежной прессе, они способны обезоружить любого диверсанта, найти подводные мины и даже катались в Сирию, чтобы помочь российской армии. Своими глазами животных, правда, никто не видел. Но это не мешает западным таблоидам пугать читателей новой «русской угрозой». Тем более что эксперименты с этими китообразными все-таки проводили — и во многих странах.

Американские журналисты предположили, что Москва использует боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами, поиска и маркировки подводных мин в Черном море и охраны базы Военно-морского флота в Севастополе, которую Киев давно планировал взорвать.

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В США эту идею подхватили от британского таблоида The Daily Mirror: согласно ему, после взрыва на Крымском мосту «президент России Владимир Путин использует дельфинов-убийц» для защиты акватории. Этих же животных завезли в Сирию в 2018 году. Впрочем, там же, по данным британцев, был «батальон» военных морских животных из Штатов.

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Считается, что американцы использовали боевых дельфинов еще во времена первой и второй войн в Персидском заливе. Кроме того, Военно-морской флот США проводил испытания над различными морскими обитателями и даже птицами. В конце концов выбор якобы пал на афалин и калифорнийских морских львов.

Wikipedia.org

Боевые дельфины родом из СССР

Председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий рассказал «360», что после Второй мировой войны, в 50–60-е годы, практически во всех ведущих мировых флотах начали изучать возможность использования дельфинов в военных целях — как наиболее умных морских млекопитающих.

«Дельфинов изучали и в других странах, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, в Израиле и Северной Корее. Не сомневаюсь, что там, возможно, до сих пор развивают это направление. Но после холодной войны все финансирование подобных опытов и научно-исследовательских работ сократили», — сказал историк.

Дельфинов дрессировали повсюду, но продолжают ли это делать сейчас — неясно, добавил Стрельбицкий. Хотя возможно, что подобные исследования продолжают американский флот и первый в мире по численности Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая, и корейцы, которые никогда не разоружались. Но все такие эксперименты засекречены.

Дельфинов изучали и в советском Военно-морском флоте. Исследования проводили в одной из бухт в районе Севастополя. После распада СССР этот военный дельфинарий Черноморского флота достался Украине вместе с Крымом. Константин Стрельбицкий

Собеседник «360» уточнил, что впоследствии никакого серьезного развития дельфинария уже не было. Боевых дельфинов, которые там оставались, украинцы продавали за рубеж. В 2014 году эта база вместе с Крымом перешла к России. Никакой официальной и достоверной информации о том, что там происходит сейчас, нет.

«Российский флот вернул себе не только свои гавани Севастополя, но и элементы его инфраструктуры. Поэтому можно предполагать, что идея боевого использования дельфинов в военном деле получила развитие. Разработка не была забыта — абсолютно точно. А вот задействуют ли дельфинов фактически — неизвестно», — объяснил историк.

РИА «Новости»

В армии служат не только дельфины

По словам Стрельбицкого, дельфинов тренировали для самых разных заданий. На них можно было подвешивать и перевозить взрывчатку. Эти китообразные помогали подводным пловцам и могли передавать им различные предметы, а также бороться под водой с вражескими дайверами.

«Эта была очень специфическая и засекреченная подготовка. Можно говорить о самых разных вещах, строить гипотезы, но большинство из них так и останутся в области предположений. Возможно, сейчас дельфинам вживляют какие-то чипы. Раньше о таком даже не думали», — сказал историк.

Разумеется, дельфины были не единственными животными, «призванными» на службу. В армии пригождались те, у которых ученые отмечали повышенный уровень интеллекта или возможность дрессировки: лошади, собаки и даже голуби.

Кстати, во время Великой Отечественной войны советские войска использовали верблюдов. Одна такая пара двугорбых — Маша и Миша — дошли из Астрахани до самого Берлина, а после Победы остались жить в местном зоопарке. В их честь в Ахтубинске поставили памятник.

Wikipedia.org

Боевые дельфины могут быть уткой

Старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Александр Агафонов рассказал, что, по его данным, в России сегодня не тренируют боевых морских животных. Хотя раньше — в Севастопольском дельфинарии — действительно пытались воспитывать служебных дельфинов, их задействовали лишь для различных вспомогательных дел.

А вот насчет того, чтобы использовать в качестве диверсанта или против диверсантов, у меня сразу один вопрос возникает: как дельфин отличает врага от просто плавающего в воде человека? Это нереальная задача для млекопитающего. Поэтому я отношусь к боевым дельфинам как к газетной утке. Александр Агафонов

Тем не менее дельфинов можно обучить выполнять достаточно сложные задачи, отметил Агафонов. Например, они могут найти предмет под водой или приплыть на сигнал пловца, который испытывает какие-то трудности либо потерялся. Но отыскивать диверсантов и уничтожать — нереально.

Некоторые уверены, что дельфины — самые бдительные морские животные, поскольку остаются в сознании, даже когда спят. Агафонов уточнил, что на самом деле у этих млекопитающих так называемый однополушарный сон, который открыли отечественные ученые: одно полушарие мозга спит, а другое — нет.

«Все равно это нельзя назвать полноценным бодрствованием: дельфин пребывает в какой-то полудреме. Мы наблюдали в море, как они лежат на поверхности воды несколько минут — предполагается, что как раз в это время у них отдых», — пояснил ученый.

РИА «Новости»

Сказка для всего мира

Считается, что идея использовать дельфинов появилась еще в XIX веке — предложение внес нефтепромышленник и инженер Эммануил Нобель, племянник того самого Альфреда Нобеля, чью премию ежегодно вручают выдающимся деятелям. Понадобился почти целый век, чтобы морских млекопитающих все же попробовали приставить к делу.

Чем это закончилось, до сих пор не ясно: ни одна армия мира не подтверждает наличие боевых дельфинов или морских львов. Однако и опровержения нет. Предположительно, боевые дельфины охраняют военно-морские базы в Соединенных Штатах Америки, Северной Корее и Израиле.

Но без каких-либо подтверждений подобные сообщения больше похожи на городскую легенду вроде Area 51, которую пересказывает весь мир, щедро добавляя новые подробности и «факты».