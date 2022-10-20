США предположили, что Россия использует боевых дельфинов против украинских диверсантов | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 07:46 США предположили, что Россия использует боевых дельфинов против украинских диверсантов 19Fortyfive: Россия может использовать боевых дельфинов против украинских диверсантов unsplash

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Россия может использовать боевых дельфинов против украинских диверсантов и подводных мин в Черном море, отметил обозреватель американского издания 19Fortyfive Блейк Стилуэлл, сославшись на материалы Военно-морского института США. Журналист напомнил, что дельфины «всегда в сознании, даже когда спят.»

«Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань — сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. <…> Что в этой ситуации может сравниться с таким животным?» — рассудил Стилуэлл.

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Журналисты издания предположили, что боевые дельфины охраняют базу Военно-морского флота в Севастополе. Отмечается, что украинские боевики давно планировали разбить ее и лишить Россию боеприпасов, однако базу надежно защищают всеми возможными средствами, включая животных.

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В СМИ напомнили, что боевые дельфины охраняют военно-морские базы и в Соединенных Штатах, и в Северной Корее, и в Израиле.

Центр для подготовки боевых дельфинов располагался в Крыму, и Россия получила его в 2014 году вместе с полуостровом. В отечественных изданиях периодически проходит информация о том, что подготовка боевых животных продолжается, но официальных данных нет.