Эксклюзив 22 марта 2023, 17:09 «Безрассудная политика». Япония позволила США вовлечь себя в конфликт на Украине Политолог Пашковский: визит премьера Японии Кисиды в Киев доказал ее несамостоятельность Премьер-министр Японии Фумио Кисида / РИА «Новости»

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Неанонсированный визит японского премьер-министра Фумио Кисиды на Украину подтвердил несамостоятельность Японии, ее зависимость от США. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог, аналитик Евгений Пашковский.

Эксперт отметил, что Япония и Украина разделены тысячами километров и не имеют существенных торговых связей. А вот плодотворное энергетическое сотрудничество с Россией было бы в интересах Японии, так что ей стоило уклоняться от конфронтации и не вмешиваться в украинский вопрос. Так же как, кстати, и Украине не было выгодно ссориться с РФ.

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«Но третья сторона — Соединенные Штаты Америки — заинтересована в том, чтобы и Украина, и, желательно, Япония находились в конфронтации с Россией. Японию планируют использовать как один из плацдармов для потенциальных военных действий в Восточной Азии», — пояснил Пашковский.

Политолог напомнил, что самостоятельность Японии «крайне ограничена» еще с 1945 года. Он заметил, что предшественник Кисиды, Синдзо Абэ, пытался найти «разумный компромисс» с Россией — у Японии и так испорчены отношения почти со всеми соседями.

«В этом смысле политика Японии так же безрассудна, как и политика Украины. Аналогии просматриваются, и в итоге Украина и Япония потеряли свой суверенитет — в отличие, например, от России и Китая, которые его сохраняют и грамотно используют», — резюмировал политолог.

Ранее о неожиданном визите премьера Японии на Украину высказались политолог Юрий Светов и востоковед Олег Казаков.