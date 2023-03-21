Эксклюзив 21 марта 2023, 14:08 Дипломатический жест. Зачем Фумио Кисида втайне поехал к Зеленскому Востоковед Казаков рассказал о возможных причинах визита японского премьера Кисиды в Киев Фумио Кисида / РИА «Новости»

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Пока председатель КНР Си Цзиньпин проводит переговоры с российскими властями, премьер-министр Японии Фумио Кисида направился с неанонсированным визитом в Киев. Японский политик — единственный из лидеров стран «Большой семерки», кто еще не посещал Владимира Зеленского. Востоковед, старший научный сотрудник Института Китая и Современной Азии РАН Олег Казаков рассказал «360», зачем Кисиде это нужно.

Далее — прямая речь.

Засветиться в Киеве

Сама по себе ситуация — экстраординарная для Японии. Фактически премьер-министр поехал в другую страну втайне от японской общественности. Хотя эта тайна была в некоторой степени очевидной и явной, тем не менее формально Кисида направился в Киев, никак не анонсировав свой визит, как это обычно делается. Для японской политической системы это ненормально.

Причин у неанонсированного визита несколько. Во-первых, Япония подстраивается под реалии сегодняшнего дня, поэтому премьер-министр действует именно таким образом.

Во-вторых, одной из мотиваций, конечно, было то, что Япония возглавляет в 2023 году «Большую семерку», а Фумио Кисида — единственный из ее лидеров, кто еще не побывал на Украине. Поскольку он активно продвигает проукраинскую позицию, естественно, ему надо засветиться в Киеве.

Как мы понимаем, он пошел на этот шаг, чтобы повысить свои рейтинги. К тому же этот визит даст ему полное моральное право председательствовать на G7 в контексте формулирования коллективной позиции стран «Большой семерки» относительно ситуации на Украине.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида / РИА «Новости»

В пику визиту Си

Что касается практического вопроса, то Япония и так уже помогает Украине, предоставляя гуманитарную помощь. Каких-то крупных и серьезных изменений, на мой взгляд, в этом плане не будет.

Мне кажется, этот визит имеет больше символическое значение. Каких-то прагматических выгод исключительно для украинской стороны не просматривается.

Немаловажнен также тот факт, что Кисида направился в Киев как раз в тот период, когда председатель Си находится в России с официальным визитом и общается с президентом Владимиром Путиным. Таким образом, мы наблюдаем симметричные действия японской стороны, позиционирующей себя антагонистом встречи лидеров Китая и России.

Поэтому значение визита Фумио Кисида к Владимиру Зеленскому чисто символическое. Посмотрим, как этот дипломатический жест будет потом трансформироваться в практическую плоскость, но на сегодня, как я понимаю, Токио не готов предоставлять Киеву реальные вооружения.

Скорее всего, японские власти так и ограничатся именно разнообразной гуманитарной помощью Украине и обещаниями предоставить финансовые возможности для восстановления страны по окончании конфликта.