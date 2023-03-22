Эксклюзив 22 марта 2023, 15:04 Названы причины приезда премьера Японии на Украину Политолог Светов заявил, что США приказали приехать премьеру Японии Кисиде на Украину Сайт президента Украины

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Приезд на Украину японского премьера Фумио Кисиды говорит о том, что Япония наравне с другими странами G7 («Большой семерки») должна помогать киевскому режиму. К тому же, Западу нужно было что-то противопоставить в информационном поле визиту председателя Китая Си Цзиньпина в Россию. Такое мнение высказал в разговоре с «360» политолог и журналист Юрий Светов.

«Премьер-министр Японии единственный из „Большой семерки“ не посещал Украину. Ему за это сделали замечание, и была команда поехать в Киев. Он приурочил свою поездку к визиту Си Цзиньпина в Москву», — заявил политолог.

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По его словам, смысл был в том, чтобы представить эти две поездки как равновеликие визиты.

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«Второе. Каждый из визитеров привозит в Киев подарки: одни — танки, другие — орудия. Он деньги привез и пригласил президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-режиме принять участие в саммите G7», — добавил Светов.

Кроме того, сейчас в США объявили план создания нового военного союза, куда войдут сами Штаты, Япония и Южная Корея.

«Японии сейчас показали ее место. Она опорная база США и должна делать то, что ей приказывают», — заключил Светов.

Ранее стало известно, что Япония на безвозмездной основе передаст 470 миллионов долларов Украине. Кисида заявил об этом по итогам визита в Киев.