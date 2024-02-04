Мир 04 февраля 2024, 23:38 Стали известны темы переговоров Путина и Эрдогана МИД Турции: Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Газе и зерновую сделку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Турецкие власти рассчитывают обсудить с президентом России Владимиром Путиным Сирию, зерновую инициативу и ситуацию в секторе Газа. Об министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил телеканалу A Haber.

«Среди вопросов, которые будут обсуждаться, — региональные события. Особенно проблема Газы. Как вы знаете, Россия находится в более близкой к нам позиции по войне в Газе», — отметил он.

Реклама

На встрече планируется поднять астанинский процесс, в котором страны являются партнерами. Кроме того, для обсуждение подготовили вопросы, связанные с Рабочей партией Курдистана и ее сирийским ответвлением.

Глава МИД напомнил, что Россия и Турция наладили большую торговлю энергоносителями, поэтому поставка недорогой энергии является крайне важной темой для Анкары.

Владимир Путин отправится с визитом в Турцию в феврале. Предстоящие переговоры с лидером страны находятся в стадии подготовки. По мнению турецкого аналитика Энгина Озера, Эрдоган предложит Путину возобновить мирные переговоры на Украине.