Мир 07 февраля 2024, 00:47 Турецкий производитель беспилотников Bayraktar начал строительство завода на Украине Reuters: турецкая Baykar начала строительство завода по выпуску БПЛА на Украине РИА «Новости»

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Турецкая компания по производству беспилотников Baykar планирует за год завершить строительство завода на Украине, который будет выпускать около 120 БПЛА Bayraktar ежегодно. Об этом агентству Reuters рассказал генеральный директор предприятия Халук Байрактар.

«Наш завод строится <…> нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре», — сообщил бизнесмен в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде.

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На заводе под Киевом планируется занять до 500 человек, производительность — 120 беспилотников в год. Директор не уточнил, будут ли это Bayraktar TB2 или TB3.

По поводу безопасности на фоне продолжающегося конфликта Байрактар заявил, что планы продвигаются и «ничто» не может их остановить.

В октябре прошлого года украинский военный в интервью иностранному изданию заявил, что турецкие беспилотники практически бесполезны в зоне боевых действий. Bayraktar TB2 часто применяли в начале конфликта, сейчас их использование ограничено.