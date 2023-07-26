Мир 26 июля 2023, 21:07 Сорвалась сделка Хантера Байдена с прокуратурой по делу о неуплате налогов CNN: сделка Хантера Байдена с прокуратурой по делу о неуплате налогов не состоится YouTube

Читать 360tv в

Прокуратура США не заключила сделку с сыном американского президента Хантером Байденом, которого обвиняют в умышленной неуплате налогов. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей обеих сторон.

Хантер Байден предстал перед судом штата Делавэр в среду, 26 июля. Ожидалось, что он признает вину по двум пунктам обвинения и заключит с прокуратурой сделку. Однако, по данным телекомпании, она сорвалась. Что стало причиной, не раскрывается.

Реклама

В ходе предыдущего заседания он сам заявлял, что собирается признать вину.

Ранее в Сети опубликовали очередную фотографию, на которой Хантер Байден употребляет наркотики за рулем автомобиля. Снимок сын президента США сделал сам в 2018. Его обнаружили в том же ноутбуке, где хранились другие доказательства нарушений им закона.